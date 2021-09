El Alondras afila sus armas para la Liga

El 2-1 con el que se derrotó el miércoles al Celta C Gran Peña en el Trofeo Vila de Cangas (gracias a los goles de Firi, de penalti, y de Aitor Díaz) ha servido para cerrar un periplo con tres empates (y clasificación por penaltis) y un triunfo en la Copa RFEF ante Pontevedra, Ourense CF, Rápido de Bouzas y Somozas, y con dos victorias (5-1 al Val Miñor y 2-1 al Celta C) y otros tantos empates (1-1 ante el Porriño y el Celta Juvenil de División de Honor) en los amistosos restantes. El balance es positivo y permite a los de O Morrazo “llegar en un buen momento al inicio de Liga”, como asegura un técnico que, no obstante, admite que “tampoco nos habría venido mal una semana más para recuperarnos del esfuerzo, especialmente del domingo, y para tener listos a los jugadores tocados”.

Tizón asume que a los suyos les ha tocado vivir una pretemporada “muy dura a nivel de carga de entrenamientos y de partidos, con cuatro prórrogas incluidas”. Todo esto no estaba en su guión ideal, que no era otro que el de “haber realizado más volumen de entrenamiento durante la semana. Fue imposible, porque estábamos más centrados en ir pasando rondas y en recuperarnos de las prórrogas”.

El conjunto cangués ha cerrado la pretemporada sin conocer la derrota en los ocho partidos que ha disputado

No cree que este sobreesfuerzo pueda pasar factura en el futuro, pero también subraya que “nunca se sabe. Es cierto que estamos cansados, pero a veces es la cabeza la que puede sobre el físico”. Por contra, la gran ventaja es que los cangueses han comenzado a competir desde el primer partido, jugándose la vida para ir superando eliminatorias en la Copa RFEF. Se ahorran, de este modo, el periodo de adaptación al campeonato.

La primera cita de los cangueses en Liga será el recién ascendido Atlético Arnoia, un conjunto que a priori de la zona media baja de la tabla clasificatoria. “Su objetivo debería de ser salvarse, pero es cierto que ha fichado a gente con mucha experiencia en Tercera como Alfredo o Adrián Pol, que los hará competir bien”, afirma Tizón.

El Atlético Arnoia será el primer rival en Liga de los cangueses

El técnico deberá seguir puliendo el acoplamiento de los suyos en un equipo con numerosos cambios con respecto a la pasada temporada. Lo único que se mantiene casi sin variaciones es la defensa y portería, pero en mediocampo y en la delantera las novedades en el posible once son numerosas. Falta, por tanto, algo más de tiempo para poder ver la mejor versión del Alondras.

Pendientes del estado físico de Yago Pérez

El estado físico de Yago Pérez es la principal preocupación en un Alondras que comienza a clarificar la lista de convocados para su debut en Liga esta temporada. El mediocentro fichado este año del Algeciras se ha incorporado esta misma semana a los entrenamientos tras arrastras unas molestias musculares que le impidieron disputar los últimos encuentros de los rojiblancos. “Habrá que ver cuáles son sus sensaciones para decidir”, señala José Tizón.

Las dos ausencias seguras serán las de dos de los laterales. Pablo García sigue recuperándose de la fractura en la mano sufrida ante el Pontevedra, mientras que Diego tiene un problema en el talón que lo mantendrá en el dique seco al menos esta semana. El técnico quiere ver, sin embargo, la parte positiva en estas bajas, y reside en el hecho de que “por fortuna atrás estamos bien cubiertos y no se notarán tanto las bajas”. Jesús Varela para el lado derecho y Guille, Nano o Anxo Vilas para el izquierdo son las alternativas.

El club, a la espera de saber rival en la Copa

Después del triunfo ante el Somozas que le hizo levantar el título autonómico de la Copa RFEF en A Estrada, el Alondras aguarda ya rival para la fase nacional de esta competición. Por el momento aún no se sabe cuándo será el sorteo de la primera eliminatoria, prevista para el mes de octubre.