Cangas triunfa con 12 podios en el Gallego

Los clubes de Cangas han sumado un total de 12 medallas en el Campeonato Gallego de Windsurf en la categoría de BIC Techno 293, que se disputó el pasado fin de semana en aguas canguesas bajo la organización del Real Club Náutico Rodeira. Las pruebas estuvieron marcadas por la presencia de vientos flojos de componente sudoeste.

En la modalidad de IQ Foil hubo pleno de deportistas del club anfitrión en el podio, con Juan Vieito como ganador de esta clase olímpica, clasificándose por delante de Ignacio García y de Lucas Maceira, que fueron segundo y tercero, respectivamente. Pablo González, del Club Náutico Cangas, fue séptimo. En Race Board la victoria en féminas correspondió a la competidora del Náutico Cangas Yanira Curra, mientras que en hombres José Ramón Martínez, del Liméns WSC, fue segundo por detrás del vencedor, Jorge Maciel (Playa de Oza). José Costoya, del Náutico Cangas, ocupó la quinta posición.

En la categoría Sub 17 masculina Pedro Cordeiro (Club Náutico Cangas) se proclamó campeón gallego, con sus compañeros Anxo García y Manuel Gestido en el cuarto y el quinto lugar de la tabla, respectivamente. Diego Roca, del Real Club Náutico Rodeira, fue segundo en esta categoría. En Sub 17 femenino Aitana Rodríguez y Laura Molinos, ambas del Náutico Cangas, fueron primera y segunda. Por último, en Sub 15 masculino venció Fabio González (Náutico Cangas) con David Maceiras (RCN Rodeira) tercero, mientras que en féminas Lidia Pousa (Náutico Cangas) fue la vencedora con solo 11 años.