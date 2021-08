Un respiro para Tirán antes del playoff

La Sociedad Deportiva Tirán cerró la temporada regular en la Liga Eusko Label con un noveno puesto en casa, en una Bandera Concello de Moaña-Fandicosta que supuso el regreso de la mejor competición del remo nacional en banco fijo. La tripulación patroneada por David Álvarez completó un buen papel ante los varios centenares de aficionados que siguieron atentamente la regata desde el muelle de O Con y otros puntos del frente marítimo, y de paso cargó pilas y moral de cara a la cita más importante de la temporada, el playoff de descenso que afrontará en tres semanas con Samertolaméu, Club de Mar Bueu, Kaiku y Getaria como rivales. La otra batalla, la del campeonato, la ganó Santurtzi Transportes y Grúas Aguado, que asestó un golpe casi definitivo a la clasificación con su victoria en aguas moañesas.

Partía Tirán Pereira como es habitual en la primera tanda, acompañado por Ares, Zarautz y Lekittarra y en un campo de regatas de estrena, con ligeras modificaciones en el trazado de hace un par de años a fin de equilibrar un poco más las calles. Los moañeses salieron desde la cuatro, la más lejana a tierra, y aguantaron la igualdad de un primer largo dominado por Zarautz pero con todas las traineras en dos segundos de margen.

Benjamín Vázquez introdujo hasta cinco cambios en la composición del barco con respecto a la jornada del sábado, dando entrada a Miguel Otero, Martín Novais, David Alfaya, Kevin González y Manuel García, y cambiando la posición de Adrián Meira. Al mando, el veterano David Álvarez. En el largo de vuelta el colista de la Liga, ya descendido, mantenía el ritmo con Ares a su estela y Tirán y Lekittarra a cuatro y seis segundos, respectivamente. Las distancias se mantenían en el tercer largo, con la única salvedad de Lekeitio, que se desfondaba.

En el último largo de vuelta los gallegos echaron el resto. Ares impuso entonces un espectacular ritmo de paladas para tomar el mando de la prueba y Tirán trataba de limar segundos a un Zarautz que aguantaba el tirón y que se quedaba con la segunda plaza de la tanda por apenas tres segundos.

Faltaba por conocer si los locales podían ganar algún puesto con un cambio en las condiciones meteorológicas. Entró algo de viento, pero no pareció afectar a Orio Orialki, que comenzó como una locomotora, abriendo hueco desde los primeros metros. Sacó tres segundos a Ondárroa en el primer largo, cinco en el segundo y nueve en el tercero, convirtiéndose incluso en una amenaza para la tanda de honor, como luego pudo comprobarse. Muy atrás quedó Cabo da Cruz, que acabó última en la tanda y empeoró los tiempos de Tirán Pereira.

Faltaba lo mejor, el mano a mano entre Santurtzi y Go Fit Hondarribia por el triunfo de la regata y, sobre todo, por la Liga. El primer largo fue un calco de la jornada anterior, con ambas escuadras igualando el cronómetro, aunque empeorando los tiempos de Orio. En el segundo largo el panorama comenzó a despejarse para el líder, que abrió un hueco de tres segundos con respecto a su máximo rival, una distancia que mantendría en el tercero, pero todavía por debajo de los oriotarras. El último largo no hizo sino confirmar el potencial de los del moañés Fernando Rúa, que aguantaron el tirón de la Ama Gualapekoa, a la que solamente le quedó el consuelo de mejorar los tiempos de Orio y conseguir una segunda plaza que parece, no obstante, que deja la Liga sentenciada. En clave local Ziérbena empeoraba los tiempos de Tirán, confirmando así el noveno puesto de los moañeses.

Santurtzi, que recibió la bandera de manos de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, aventaja ya en seis puntos a Hondarribia a falta de dos regatas. La Liga está prácticamente en sus manos.

El presidente de la SD Tirán, José Manuel Lobera, se mostró satisfecho por el rendimiento de los suyos, en una jornada en la que “buscábamos un punto más, que el equipo cogiese algo de aire de cara al playoff, además de hacerlo bien en nuestra casa”. El dirigente cree que la Liga se le ha hecho corta a los suyos, ahora que “empiezan a salir las cosas y estamos mejor”. Los moañeses partirán entre hoy y mañana hacia Donosti para remar en la Clasificatoria de La Concha, el miércoles las mujeres y el jueves los hombres.