La deportista moañesa Tania Castiñeira ha alcanzado el título continental en el Campeonato de Europa Sub 21 de Taekwondo, que se está disputando en la capital de Estonia, Tallin. La competidora del Club Hebe Moaña completó un registro perfecto coronado por su actuación en la final, en la que doblegó a la rusa Kristina Adebaio gracias al punto de oro. El combate entre dos mujeres que ya se conocían de las categorías cadete y júnior no decepcionó a nadie y se mantuvo igualado en los tres asaltos. Hubo que recurrir al punto de oro, en donde dos acciones de puño de Castiñeira decantaron a su favor el trono europeo Sub 21.

Previamente la moañesa, que competía en +73 kilos, ya había dejado en la cuneta a otras tres rivales con notable solvencia. Resolvió fácilmente su estreno ante la sueca Alma Grunning con un contundente 22-0, mientras que en los cuartos de final hizo lo propio ante la croata Nikolina Mesic, en esta ocasión por 22-7. Ya en semifinales y con el bronce asegurado se midió a la turca Ayselnur Saglik en un choque marcado por el equilibrio pero controlado en el marcador siempre por Castiñeira.

La taekwondista del Hebe expresó su satisfacción por haber cerrado su etapa sub 21 en lo más alto del podio después de la plata de 2018 y del bronce en 2019. "Era la hora de quitarme esa espina y lo hice", sentenció.