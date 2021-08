El Alondras, rey desde los once metros

Curiosamente durante los 90 minutos reglamentarios el Alondras había errado un lanzamiento desde los once metros en un partido que para Tizón “fue el mejor hasta ahora, dentro de la igualdad”. Y lo razona en que “llevamos un poco más el peso del encuentro, sin apenas conceder ocasiones de gol en contra y teniendo más que ellos”. El preparador admite que “aún estamos lejos de lo que queremos, sobre todo en el ámbito ofensivo, pero vamos poco a poco”.

Lo cierto es que el hecho de haber disputado tres prórrogas a estas alturas de temporada no es algo que satisfaga en exceso a ningún entrenador, mucho menos si, como es el caso del Alondras, “tenemos una plantilla bastante corta, más aún con las bajas de Pablo García y Yago Pérez”. El lateral zurdo arrastra la fractura que se produjo en el duelo ante el Pontevedra, y el mediocentro se cayó a última hora al acusar unas molestias musculares en un gemelo durante el calentamiento. “En principio es una sobrecarga, no es nada grave, pero no queríamos arriesgar con su participación”, dice Tizón.

“Pasar tres veces en los penaltis ya no es suerte, sino una cuestión de calidad”, afirma José Tizón

La suspensión de la otra semifinal del torneo entre Estradense y Somozas hace que el Alondras no conozca todavía la fecha de la final. Así, ha cambiado su plan para disputar un amistoso el sábado ante el Porriño a las 20 horas. “Nos viene bien jugar fuera de casa y en un campo de hierba natural para ir adaptándonos”, señala el técnico, que no tiene especial preferencia por un rival u otro en la final de la Copa Federación. “Son dos equipos que jugaron el año pasado el playoff de ascenso, uno llegó a la final y otro a la semifinal, así que ya sabemos de su calidad. Conozco a los dos y la dificultad es más o menos la misma”, afirma el preparador del Alondras.

En paralelo el técnico aguarda aún la llegada de dos o tres refuerzos que le den mayor profundidad de banquillo e incrementen la competencia dentro del equipo.

Amistoso ante el Celta Juvenil hoy a las 20.30

La pretemporada no da tregua a un Alondras que hoy volverá a disputar un partido amistoso en el campo de O Morrazo. Será a partir de las 20.30 horas con el Celta Juvenil de División de Honor como rival. La entrada para este duelo será libre y gratuita. El choque será aprovechado por José Tizón para dar minutos a los menos habituales a fin de repartir esfuerzos en esta atípica pretemporada.

El meta Raúl Alonso se incorpora de nuevo al equipo y también disfrutarán de su oportunidad los dos futbolistas que la escuadra canguesa tiene a prueba, Nano y Raúl. Por contra, los jugadores que disputaron la totalidad del encuentro ante el Rápido de Bouzas tendrán una presencia más limitada esta tarde. “Va a ser un partido que nos exigirá mucho porque ellos juegan a un ritmo muy alto”, advierte Tizón sobre el juvenil del cuadro celeste.