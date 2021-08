Tirán quedó en la penúltima posición en la regata de Hondarrribia. Volvió a adelantarse a Zarautz , pero quedó muy lejos de Ares, que acabó en primera posición y de Lekeitio, que fue segunda. Tirán no tuvo su día. A pesar de correr en aguas tranquilas, muy similares a las de las rías gallegas, el equipo de Moaña no se sintió bien en ningún momento y poco a poco fue perdiendo tiempo prácticamente desde la salida. Hubo un momento que parecía que Tirán iba a competir con Ares, pero fue un espejismo. A la mitad del primer largo la embarcación moañesa se puso ya en tercera posición y Lekeito iba en primera posición. Sin embargo, un acelerón de Ares hizo que saliera en la primera ciaboga a un segundo de Lekeitio, con Zarautz a 9 segundos y Tirán a 6. Ares se puso en primer lugar a mitad del segundo largo y ya no abandonó este puesto, con Tirán ya a 9 y 10 segundos. La trainera de Moaña continuó perdiendo tiempo a medida que avanzaba la regata, en la que Ares se aplicaba en su duelo con Lekeitio. E n la última ciaboga, Tirán ya estaba a 19 segundos de la cabeza y finalizó la regata en tercera posición con un discreto tiempo de 20.19.60, mientras que Ares dejó un buen tiempo bajando de los 20 segundos, 19.56.62.

Tirán cumplió con su cometido: alejarse de Zarautz y asegurarse definitivamente el playoff. La próxima jornada de la liga ACT será en las rías gallegas, en Ares y en Moaña, concretamente . Es ahí donde Tirán tiene más opciones de mejorar el resultado de las últimas regatas en el Pais Vasco.

La bandera de Hondarribia se quedó en casa, algo que no se lograba desde 2015. El resultado le permite remontar dos puntos en la clasificción general, que sigue liderando Santurzi, que fue tercera en la regata. Además, Hondarribia ganó con notable autoridad. Le sacó 8 segundos a Orio y 13 a la embarcación del Santurzi.

Según los expertos, Hondarribia se había rservado el sábado, en Ondarroa, para poder competir al máximo por su bandera. La estrategia, esta vez, dio el resultado esperado por el club.