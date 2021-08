El Alondras busca la final del torneo

Tizón volverá a apostar por un once teóricamente titular habida cuenta de la importancia del choque. Las habituales probaturas de los primeros encuentros de pretemporada han desaparecido en un año en el que todos luchan por el título de la fase autonómica y por agotar sus opciones de entrar en el bombo de la Copa del Rey, para lo cual habría que alcanzar las semifinales de la fase nacional. Un sueño que todavía queda lejos, pero que ilusiona.

Así pues, el preparador rojiblanco formará con un once similar al que jugó hace siete días ante el Ourense CF. Entonces formó con Martín bajo palos; con Diego, Aitor, Abel y Guille en línea defensiva; Javi Pereira, Yago Pérez, Ube y Cacheda en mediocampo; y Nando y Manu Vilán como atacantes. No es descartable, no obstante, que puedan entrar en el once futbolistas que ya han tenido minutos en estos choques, como el capitán Mauro, Óscar Martínez o incluso Firi.

El técnico apostará por un once más o menos titular, ante la importancia del choque

“Está claro que hay una doble lectura: Por una parte, tienes partidos reales, más próximos a la competición de Liga, pero por la otra no puedes igualar minutos y carga de trabajo entre todos”, señala el técnico. Para eso estarán los amistosos ante Val Miñor y el del próximo miércoles ante el Celta Juvenil, al igual que para seguir testando el rendimiento de los dos jugadores a prueba, el central Raúl (Val Miñor) y el lateral zurdo Nano, con pasado en el Alondras y que en estos últimos tiempos estuvo en Suiza. “Aquí se trata de poner a los que están en mejor momento y guardar a los tocados para evitar lesiones”, manifiesta Tizón.

Más allá del resultado y de la ilusión de entrar en la final el preparador sostiene que su otro objetivo es el de ir puliendo aspectos del juego ofensivo de los suyos, la faceta en la que más necesitan mejorar en estos duelos. Tizón alerta de la peligrosidad de un Bouzas que se ha reforzado bien pescando en dos de los equipos que han ascendido a Segunda RFEF, Arosa y Arenteiro. De los primeros han llegado Adrián Gómez, Javi Otero o Joel Sanabria, mientras que de los segundos lo ha hecho Adrián Presas. Los exalondristas Adrián Rodríguez y Salgueiro son otros de sus fichajes.