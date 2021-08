"Jota", el nuevo ayudante de Nacho Moyano

Nacho Moyano tendrá entrenador ayudante la próxima temporada. El Frigoríficos del Morrazo ha incorporado a su equipo técnico a José Juan Estévez, “Jota”, para que actúe de segundo del preparador madrileño y colabore con él en todo lo que se refiere a la puesta a punto y organización del conjunto de Liga Sacyr Asobal. Jota ya ejerce en estas dos primeras semanas de pretemporada y se muestra muy satisfecho por su adaptación a la estructura de la entidad canguesa.

José Juan Estévez es un técnico de 40 años natural de Marín que se formó como jugador en la cantera del Bueu Atlético. De allí pasó a Porriño, Teucro B y Camariñas antes de dar el salto a Cataluña de la mano del Barcelona B. En tierras catalanas también compitió en OAR Gracia y Sarriá. Ya en los banquillos estuvo trabajando en categorías inferiores, así como en el Camariñas en Primera Nacional y en el Esplai Empordá, antes de tomar las riendas del Club Pacense, donde pasó a asumir la gerencia del equipo de voleibol. Ahora afronta un doble regreso, a Galicia y al balonmano, del que estuvo alejado durante cuatro años.

“En Badajoz, aunque también daba clases en el TAFAD (Grado de técnico en actividades físico-deportivas), no hacía todo lo que me gustaba del balonmano, pero aquí en Galicia levantas una piedra y sale un equipo”, señala entre risas, antes de apuntar que “cuando aparece la opción del Cangas no te lo piensas dos veces, porque es un club con una estructura sólida y que a nivel deportivo está arriba”.

El técnico tiene 40 años y coordinará también toda la cantera

En el Cangas Jota cumplirá con una doble función. Por una parte será el ayudante de Nacho Moyano en el primer equipo, por otra será el coordinador de las categorías inferiores. Respecto a la primera de ellas valora la actitud de Moyano. “Entiende la función del segundo de un modo muy participativo. Yo preparo y dirijo parte de los entrenamientos y cuando hay acciones de juego si él lleva el ataque a mí me toca corregir cuestiones de defensa”, relata. Como añadidura Jota será el encargado de realizar los análisis en vídeo de rivales y de los partidos propios. “Para nosotros también es una pretemporada para ver cómo funcionamos como equipo técnico”, señala.

El otro elemento donde será clave Jota será en los partidos, quizás el momento en el que se echaba más de menos la figura de un segundo. “Un segundo punto de vista siempre es bueno, y también ayudas con las dudas específicas que pueda haber de algún jugador”, subraya. Dani Malvido completará el equipo técnico asumiendo como hasta ahora toda la labor de la preparación física.

Mayor atención al trabajo con la cantera

Si el Frigoríficos del Morrazo se ha caracterizado en los últimos años por su trabajo con los jóvenes en general y con su cantera en particular, la llegada de Jota a su estructura técnica no hará sino reforzar de forma considerable esa apuesta. El marinense será el responsable de coordinar toda la labor con las categorías inferiores, comenzando con un proceso de captación de jugadores que le permita al club alcanzar los niveles previos a la pandemia. “Hay que hacer un buen trabajo en los colegios “, apunta.

En paralelo su idea también es la de implantar un modelo de juego común a todas las categorías, pero en especial desde juveniles hasta el primer equipo. “Queremos establecer los mismos criterios, la misma forma de defender y atacar, aunque dejando luego las especificidades de cada entrenador”, señala. El objetivo es que los saltos de categoría no supongan una dificultad añadida por el hecho de tener que adaptarse a sistemas diferentes. Asimismo, Jota realizará un seguimiento y un trabajo específico con los jugadores de la base con mayor potencial, estableciendo un calendario de tecnificación.

“La idea es que lleguen arriba lo mejor formados posible, y si vemos a un extremo prometedor en infantiles, por ejemplo, ponernos a trabajar con él para que pueda llegar al primer equipo”, señala el buenense. De cara al exterior, asume que “me tocará ver mucho balonmano y ponerme al día, porque llevaba 14 años fuera de Galicia”.