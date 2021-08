Tirán Pereira se hunde en Zarautz

Las pocas posibilidades que tenía Tirán Pereira de eludir el penúltimo puesto de la Liga Eusko Label prácticamente se esfumaron ayer con su último puesto en la primera jornada de la XLIV Bandera de Zarautz. La trainera moañesa no tuvo su día y se vio superada desde las paladas iniciales por Lekeitio y Zarautz. La buena regata de Lekittarra le valió para acabar en sexta posición y sumar 7 puntos. Mientras Zarautz le recorta un punto a la Mar do Con, que aún así mantiene la que debería ser una cómoda ventaja sobre el último puesto de la general y que condena al descenso directo. El triunfo fue para Go Fit Hondarribia, que sigue apurando sus posibilidades de disputarle el título de liga a Santurtzi.