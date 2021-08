La sincera alegría de David Cal

El cangués David Cal ya no está solo en lo alto del medallero olímpico cangués. Desde este fin de semana lo acompaña Saúl Craviotto y los que siguieron las regatas pudieron escuchar su narración en TVE. “Es algo que tenía ocurrir y la verdad es que me alegro por él. Es una persona muy trabajadora, a la que admiro y aprecio mucho”, afirmaba ayer Cal. “Le deseo lo mejor y que en París 2024 pueda conseguir la sexta o la séptima medalla”, añade.

El exdeportista de O Hío está estos días en Cangas de vacaciones y valoró el éxito del piragüismo español y, sobre todo cangués, en Tokio. “Es una alegría que Rodrigo Germade y Teresa Portela pudiesen conseguir esas medallas. Me da muchísimo gusto. Creo que hay gente joven que viene detrás que si trabajan también pueden llegar a ser olímpicos, como Pablo Graña o David Barreiro”, señala el cinco veces medallista olímpico. “En Cangas hay mucha afición, se trabaja bien desde la base y los jóvenes se acaban enganchando. Es lo mismo que ocurre con el balonmano y Rodrigo Corrales o el fútbol e Iván Villar”, señala sobre los éxitos de los otros cangueses.

David Cal trabaja desde hace más de cinco años en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en su sección de Deportes. En su club militan precisamente Teresa Portela, Rodrigo Germade o Saúl Craviotto. “Pero no soy entrenador,no me acaba de convencer. Me encargo de temas de carácter administrativo”, precisa.