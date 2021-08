Tirán Pereira sigue en la lucha

Este fin de semana las dos regatas fueron en la ría de Arousa, lo que ahorró a los tres equipos gallegos el largo desplazamiento hasta Euskadi. Aun así fue un fin de semana de gran esfuerzo físico, sobre todo por la prueba del sábado en Rianxo, en la que la corriente en los largos de vuelta a tierra obligó a los remeros a hacer un esfuerzo extra. La Mar do Con decidió cambiar en la XXXI Bandeira Concello de Boiro su guion habitual, ese en el que los moañeses van de menos a más. El bote entrenador por Benjamín Vázquez “Benji”, una vez superada la habitual efervescencia inicial de Lekitarra, impuso un ritmo duro y enseguida se colocó como proa de regata. Solo Ares era capaz de seguir el ritmo de los moañeses, mientras que Lekitarra y Zarautz se quedaban atrás. Las dos traineras vascas completaron la primera ciaboga a tres y cuatro segundos de Tirán.

Este escenario se mantuvo en el segundo largo, con la diferencia de que la ventaja con respecto a Lekitarra y Zarautz era cada vez mayor. La victoria en la tanda ya estaba claro que iba a ser una lucha entre los dos barcos gallegos. No obstante esa lucha no duró mucho. La Mar do Con volvió a virar por delante de los coruñeses, pero Ares no tardó mucho en superarla y ponerse líder. A partir de ese momento ya no cedería la proa de regata en ningún momento y poco a poco fue metiendo segundos con respecto a Tirán.

A la hora de enfilar el cuarto y definitivo largo la diferencia estaba en los cinco segundos, demasiados para poder enjuagarlos en esa recta final. Por detrás de Tirán Pereira había una lucha entre Lekitarra y Zarautz, que peleaban por evitar el último puesto. Durante casi toda la regata los de Lekeitio fueron por delante, pero a 300 metros para el final las dos traineras estaban en el mismo segundo e intercambiándose posiciones constantemente. A la Mar do Con le interesaba que ese duelo particular cayese del lado de Zarautz porque así recortaba dos puntos y no uno a Lekitarra. Este año la suerte se muestra bastante esquiva con los moañeses y en el último suspiro Lekeitio entró por delante de Zarautz, separadas por apenas dos décimas de segundo.

Con todo, el balance del fin de semana para Tirán es positivo. Tiene ya diez puntos de margen con respecto a la última posición, una brecha importante y que debería dar tranquilidad a los de Benji. La Mar do Con afrontaba estas dos regatas con una desventaja de diez puntos con respecto a Lekeitio, que ahora son solo siete. Sigue necesitando quedar por delante y meter algún bote en medio para poder optar a la permanencia automática.

En la segunda manga remaban Cabo y Ondarroa junto a dos barcos poco habituales en esa tanda: Orio y Go Fit Hondarribia. El triunfo fue para la Ama Guadalupekoa, con dos segundos sobre los oriotarras. La bandera fue para Santurtzi, que se impuso en la tanda de honor y en la general le sacó dos segundos a Hondarribia. Este fin de semana en Galicia fue especialmente bueno para Santurtzi, que refuerza su liderato y aumenta su ventaja sobre su rival directo hasta los nueve puntos.

La próxima cita de la Liga Eusko Label es una de las fechas señaladas en el calendario: la XLIV Bandera de Zarautz, que se decide a doble jornada.

David Álvarez: “Pagamos el sobreesfuerzo del sábado”

El patrón de Tirán, David Álvarez, reconocía que pese a remar en Galicia el fin de semana fue duro. “Veníamos de una semana de entrenamiento exigente, cargando pilas y sabíamos que tocaba sufrir”, explicaba. A ello se unieron las características del campo de Rianxo. “La corriente era dura y los largos de vuelta parecía que no se acababan nunca. Hoy [por ayer] pagamos ese sobreesfuerzo”, decía. Admitía que Tirán intentó salir con más fuerza desde los metros iniciales. “No pudimos estar al nivel de Ares y al final el esfuerzo se paga en los dos últimos largos”, reconocía Álvarez.