Tirán supera de nuevo a Lekitarra y Zarautz

Tirán Pereira sale reforzada de las dos regatas disputadas este fin de semana en la ría de Arousa. La Mar do Con no pudo ganar la tanda en ninguno de los dos días, pero sí que superó a sus rivales directas. La salvación directa aún parece complicada, aunque hoy volvió a recortar diferencias con respecto a Lekitarra y aumentó su ventaja con Zarautz. Ahora el descenso directo queda a diez puntos y muy mal tendrían que ir las cosas en las seis citas que quedan para que la tripulación moañesa caiga hasta esa última plaza.

Hoy la competición se trasladó a Boiro, con la organización de Cabo da Cruz. Las componentes de la primera tanda eran las mismas de ayer: Tirán Pereira, Ares, Lekitarra y Zarautz. A diferencia de otras ocasiones la Mar do Con salió con ganas de ponerse proa de regata desde los primeros compases y lideró la prueba hasta la segunda ciaboga. A partir del tercer largo fue Ares quien se puso en cabeza y abrió hueco con respecto a Tirán. Pese a ello, los moañeses mantuvieron siempre una cómoda ventaja con respecto a Zarautz y Lekitarra, que se peleaban para evitar la última plaza. A Tirán le interesaba que Lekeitio fuese última porque así le recortaba dos puntos en lugar de uno, pero al final Lekitarra acabó superando por solo dos décimas a Zarautz. No obstante, este fin de semana la Mar do Con limó tres puntos al equipo vizcaíno y ahora está a siete puntos. Por su parte, Zarautz se queda a diez puntos de Tirán.

El triunfo en la XXXI Bandeira de Boiro fue para Santurzi, que refuerza su liderato con respecto a Go Fit Hondarribia.