La embarcación de Tirán Pereira quedó última de la segunda tanda de la regata entre Portugalete y Santurtzi, pero superó en tiempo a la de Zarautz, su principal competidora para evitar el descenso en esta apretada liga Eusko Label. Tirán se colocaba por primera vez, en lo que va de temporada, en la segunda tanda, junto con las embarcaciones de Donostiarra, Urdaibai y Cabo de Cruz. La embarcación moañesa fue todo el tiempo atrás, pero esta vez al correr con traineras mejor colocadas en la clasificación general que ella, fue un aliciente que se vio reflejado en el tiempo, además de saber navegar por esta difícil y novedoso campo de regatas, evitando las corrientes y el viento, que esta mañana se hacían peligrosos.

Arrimada a la escollera, en este peculiar campo de regatas, Tirán mantuvo un ritmo constante y siempre mejoró los tiempos de Zarauz en las ciabogas. Con los jueces pendientes del choque de remos entre Donostiarra y Urdaibai, que pugnaban por el primer puesto de esta tanda, Tirán, alejada de los focos consiguió un tiempo de 20 minutos y 18 segundos, mejorando los 20 minutos y 24 segundos que había conseguido Zarauz en la primera tanda. De esta forma, los de Tirán se alejan de Zarauz en la general con tres puntos, que no fueron dos al no participar en la regata la embarcación de Lekitarra, debido a dos positivos dentro de la plantilla y su entorno directo. En la primera tanda en la que Zarautz quedó de última, ganó la trainera de Ares, con un tiempo de 19.58 segundos.

El patrón de Tirán Pereira, David Álvarez, se quejaba ayer del campo de regatas, como lo hicieron también otros equipos. Asegura que las buenas sensaciones que tenían remando no se correspondían con el tiempo que estaban haciendo. Recalca que, en principio, la calle 1 no parecía una mala calle, pero que al estar bajando la marea se complicó, aunque destaca que fueron capaces de ganar ese duelo directo para evitar el descenso con Zarauz y que la pena había sido no involucrar a más embarcaciones en esta lucha. Comenta que el campo de regatas es estrecho, que puede dar lugar a que las palas se toquen y a que los jueces actúen y que existe siempre la incertidumbre sobre la calle en las que estás navegando, cuando realizas la ciaboga. Para David Álvarez, una liga no se puede jugar en este campo, aunque sostiene que para los aficionados es bueno porque permite ver muy bien toda la competición. “Visualmente es muy buena”, comenta.

El próximo fin de semana la competición se traslada a aguas gallegas, concretamente a Rianxo el sábado y a Boiro el domingo. David Álvarez está convencido de que Tirán realizara un buen fin de semana, mejor que este. Recuerda que los campos de regata se sitúan en las rías gallegas, donde está acostumbrado a remar. “Son nuestras rías. El barco nos corre bien en este mar”, apunta el patrón de Tirán Pereira. También está convencido de que a los de Zarautz el viaje les puede pasar factura, como también les pasa a ellos. Señala que en Rianxo se va a correr en un campo de regatas completamente nuevo para la ACT y que el de Boiro es uno de los más fiables ahora mismo.

La tanda de honor la ganó la embarcación de Arraun Lagunak, que hizo doblete este fin de semana con la conquista de la Santurtkiko XLII. Ikurriña se afianza en el liderato de la Euskotren Liga con 33 puntos, por los 31 de Orio, que este domingo terminó sufriendo para conseguir la segunda posición.

Por su parte, Donostiarra se mantiene en la tercera plaza de la clasificación general con 21 tantos y Hondarribia no sale de ese cuarto puesto.