Tirán Pereira ganó ayer por primera vez su tanda y amplía su ventaja con respecto Zarautz, que ocupa la última plaza. Pero como ya suele ser habitual, la felicidad nunca es completa para la Mar do Con. La tripulación moañesa consiguió meter en medio a un bote, esta vez a Ares, pero aún así Zarautz no quedó última porque acabó superando a Ondarroa, que ayer no tuvo un buen día en la XII Bandera de Bilbao. Además, la trainera moañesa se quedó a un suspiro de superar a Cabo de Cruz y Bermeo Urdaibai. Los tres barcos estuvieron en pañuelo de apenas dos segundos.

La jornada comenzó con la noticia de que Lekitarra no podía competir debido a dos positivos por COVID dentro de la plantilla y su entorno directo. Así, en la primera tanda remaron Tirán Pereira, Ares y Zarautz. La regata se disputó en formato contrarreloj por la ría de Nervión, en el centro Bilbao. Los barcos salieron con una diferencia de un minuto entre sí y en la primera ciaboga clavaron el crono: los tres en cinco minutos exactos. Después de la segunda Tirán era última, pero solo a dos segundos de Ares y a uno de Zarautz.

Fue entonces cuando el patrón de la Mar do Con, David Álvarez, optó por un cambio crucial. “Quise buscar una trayectoria diferente. Al principio remamos más pegados al muro de la ría, mientras que Zarautz iba por el centro. Elegimos mal y ellos lo hicieron bien, así que decidimos copiarles”, explicaba con claridad al acabar la regata. Una rectificación que fue clave porque permitió a Tirán Pereira completar la última virada con dos segundos de ventaja sobre Zarautz y tres con respecto a Ares.

Los moañeses iban lanzados y ni siquiera el enésimo infortunio de la temporada, esta vez con la rotura de un remo tras esa última ciaboga, frenó al equipo de Benjamín Vázquez “Benji”, que entró en meta con cinco segundos de ventaja sobre Ares y seis sobre Zarautz.

El factor del viento

El del remo no fue el único contratiempo de la Mar do Con. Las traineras de la primera tanda se vieron condicionadas por el viento, que luego bajó en la segunda y la tercera. No es una cuestión baladí, sobre todo si se tiene en cuenta que Tirán Pereira se quedó a menos de un segundo de Cabo, que fue séptima, y a dos de Bermeo Urdaibai, que fue sexta. A quien sí superó fue a Ondarroa, a la que aventajó en más de siete segundos. Lo único malo es que el hundimiento en la clasificación de Ondarroa también benefició a Zarautz.

La victoria en la XII Bandera de Bilbao salió, como era previsible, de la tanda de honor. Go Fit Hondarribia volvió a demostrar que conoce a la perfección el campo de regatas vizcaíno y literalmente voló sobre las aguas de la ría del Nervión. La Ama Guadalupekoa estuvo a punto de bajar de los 19 minutos y 20 segundos. En segundo lugar concluyó Zierbena Bahía Bizkaia, que volvía después de que el fin de semana pasado se quedase en el dique seco por culpa del COVID. La líder de la general, Santurtzi, ayer se quedó muy lejos de Hondarribia, que consigue apretar de nuevo la lucha por el título de liga.

La competición hoy se traslada a otro punto de la ría del Nervión, entre Portugalete y Santurtzi. Será otra regata con un formato distinto al habitual. Las traineras afrontarán de inicio una especie de esprint de 832 metros hacia los remolcadores de Portugalete, donde realizarán la primera virada. Luego afrontarán 1.945 metros en dirección al puerto de Santurtzi, donde estará la segunda ciaboga. Y desde allí se regresará al punto de salida.

Tras los resultados de ayer, Tirán Pereira aumenta en un punto su diferencia con respecto a Zarautz y hoy remará por primera vez en la segunda tanda. En la primera estarán Ondarroa, Zarautz y Ares; en la intermedia la Mar do Con bogará con Cabo da Cruz, Bermeo Urdaibai y Donostiarra; y en la de honor estarán Orio, Ziérbena, Santurtzi y Hondarribia.