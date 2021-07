El horizonte de la salvación directa se aleja

Las traineras de la primera tanda se encontraron con las peores condiciones, sobre todo por el viento. Y eso que había bajado algo de intensidad porque en la regata femenina llegó a los 30 kilómetros por hora. A la tripulación de Benjamín Vázquez “Benji” parece que este fin de semana le pesó la acumulación de esfuerzos: el miércoles el Campeonato de Galicia y luego regatas en Cantabria y Euskadi. La Mar do Con suele ir de menos a más, pero ayer se dejó muchos segundos desde los metros iniciales. Por delante Ares volaba sobre las olas del mar de Lekeitio, con la trainera local por detrás. Tercera era Zarautz, que sacaba casi cinco segundos a Tirán, que a 300 metros de la primera ciaboga perdía casi 15 segundos con respecto a Ares.

Los moañeses completaron una buena virada y el segundo largo fue vibrante. En poco tiempo enjuagaron la desventaja no solo con Zarautz, sino también con Lekitarra. No obstante, ese buen momento duró muy poco y tras un baile de posiciones la Mar do Con volvió a la última plaza y ya no fue capaz de remontar. La segunda ciaboga la realizó un tanto pasada, pero a solo un segundo de Zarautz.

En el tercer largo se repitió algo parecido al primero, con el bote de O Morrazo perdiendo segundos desde el principio. Aun así consiguió completar el último viraje a cuatro segundos de Zarautz, que era segunda, y a tres de Lekeitio. Un margen de tiempo más que asumible para el último largo. Sin embargo, esta vez la Mar do Con no fue capaz de culminar sus habituales remontadas y acabó última. Al menos Lekeitio superó a Zarautz, que de esta manera solo recorta un punto a Tirán Pereira.

En la segunda tanda la gran dominadora fue Bermeo Urdaibai Avia, que a la postre fue segunda en la general. En la manga de honor Santurtzi fue de menos a más: en los dos primeros largos fue por detrás de la Donostiarra, pero en el tercero y el cuarto fue inalcanzable.

El próximo fin de semana la Liga Eusko Label regresa a aguas vascas, con regatas en Bilbao y en Santurtzi.