Tirán Pereira supera a Zarautz en un agónico final

Tirán Pereira salvó ayer una jornada complicada, en la que tuvo que darlo todo hasta la última palada para superar sobre la línea de meta a Zarautz. La Mar do Con superó a su principal rival para eludir el descenso directo, pero el décimo puesto, que garantiza la permanencia, sigue muy lejos. La regata de ayer estuvo marcada por la ausencia de Zierbena: uno de sus remeros dio positivo por COVID y el resto de la tripulación permanece en cuarentena preventiva. La trainera no competirá tampoco hoy y en cada una de estas dos jornadas sumará nueve puntos, en atención a la media de resultados hasta la fecha. El triunfo fue para Go Fit Hondarribia, que ganó con una enorme autoridad y recorta diferencias con Santurtzi.