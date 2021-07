Con la amenaza de lluvia, pero con toda la seguridad que establecen los protocolos COVID 19, se celebra hoy en el campo de regatas de Meira el XXXVIII Campeonato Galego de Traiñas, organizado por la Federación Galega de Remo en colaboración con el Club Samertolameu y el Concello de Moaña, cuyos representantes estuvieron ayer en la presentación del evento deportivo, en el exterior del Concello de Moaña. La parte política estaba representada en el acto por la alcaldesa Leticia Santos (BNG), la concejala de Deportes, Dolores Chapela (BNG) y el edil de Mobilidade, Rodrigo Currás ( PSOE), además del coordinador de Deportes de la Secretaría Xeral de Deportes, José Manuel Freire.

En el campeonato participarán diez embarcaciones: C.R. Cabo de Cruz, C.R. Ares, S.D. Tirán, S.D. Samertolameu, CCD Cesantes, C. Mar de Mugardos, C.R. Narón, C. do Mar Bueu, C.R. Mecos y C.D. Mariñeiro de Mera. Tanto Cabo de Cruz, como Ares y Tirán son embarcaciones que compiten en la liga ACT, mientras que las demás lo hacen en la liga gallega.

Hay que señala que se trata del campeonato absoluto masculino, que se resolverá en tres tandas y ganará la que mejor tiempo saque. En la primera participarán Cesantes, Mar de Mugardos y Narón; en la segunda, Mar de Bueu, Mecos y Mariñeiro de Mera y en la tercera, Cabo de Cruz, Ares , Tirán y Samertolameu. En teoría, esta tanda es la más competitiva, con tres equipos de ACT y otro que rema en casa.

El sorteo de balizas tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede social del club y el pesaje de embarcaciones tendrá lugar entre las 19.00 y las 19.30 horas.

Bandeira Feminino Fandicosta

La concejala de Deportes del Concello de Moaña, Dolores Chapela, anunció ayer que la presentación de la III edición Bandeira Feminino XI Gran Premio Fandiscosta se celebrará mañana, a las 13.0 horas, bien en el Concello de Moaña o en la propia empresa. La competición está previsto que se celebre el rpóximo día 25 de junio, a las 11.30 horas, cuenta con el patrocinio, además del Concello de Moaña, de Fandicosta, y la Xunta de Galicia, a través del Xacobeo. La competición se celebrará en el puerto de A Mosqueira.

Aplazamiento de la Gala do Deporte

El Concello de Moaña decide hoy si aplaza la celebración de la Gala del Deporte de Moaña, prevista para el viernes en el entorno del paco de la música, al aire libre, en el frente marítimo. Las dudas surgen como consecuencia de las previsiones metereológicas, que selana lluvias para el viernes. El Concello de Moaña considera que si la lluvia es mucha el acto quedaría muy deslucido y sería conveniente cambiarlo de fecha, asegurando en buen tiempo.