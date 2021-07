Gelo Martínez, nuevo entrenador del Moaña

El nuevo entrenador, de 38 años, también vivió una situación similar dado que la temporada pasada no ocupó el banquillo de ningún equipo. Eso no significa que Gelo no tenga experiencia como entrenador. En la temporada 2019/2020, antes de la pandemia, Martínez estuvo al frente del Porriño en Preferente. Anteriormente, también fue entrenador del Alertanavia.

Ahora, Gelo llega al Moaña repleto de esperanza. “Estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto porque me dan la oportunidad de empezar y no ser contratado a mitad de temporada”, declara el nuevo técnico del club moañés. Su objetivo fundamental es constituir un equipo técnicamente fuerte porque predice que “será una Preferente más difícil que otros años tras el descenso de algunos equipos muy fuertes”.

Para hacerles frente, el entrenador del Moaña tendrá como principal reto conformar una nueva plantilla, desde cero, tras el parón del club en la anterior temporada. “La idea es tener un equipo que combine veteranía con juventud y que, a la vez, sea ambicioso y competitivo”, adelantaba Gelo. Sin embargo, todavía no ha trascendido ninguna información más sobre los jugadores que formarán parte del equipo. Por el momento, todo apunta a que están recuperando jugadores de la zona. Está previsto que en los próximos días se conozcan más detalles, cuando finalicen las conversaciones sobre los fichajes. Gelo perseguirá con el nuevo equipo mantener la permanencia en Preferente para el Moaña. “Buscamos un conjunto competitivo para que el que juegue contra nosotros sepa que, si quiere llevarse el partido, tendrá que hacerlo muy bien. Será un año de mucha pelea”, adelantaba el nuevo técnico.

Martínez, que llega hoy al campo de O Casal-Iago Aspas, también tuvo palabras para la directiva del club. “Estoy muy contento, se ve que es una directiva muy trabajadora y con ganas de hacer las cosas bien dentro de la humildad”, destacó.