Tirán supera a Ares y Zarautz y se aleja del descenso directo

La Sociedade Deportiva Tirán Pereira fue ayer décima en la XXXI Bandera de Orio, una regata en la que la Mar do Con fue nuevamente de menos a más. Los moañeses llegaron a ser últimos, con riesgo de quedarse descolgados con respecto a Zarautz. Pero en un excelente último largo dieron la vuelta a esa situación. No solo superaron a Zarautz Gesalaga, sino que en los últimos metros consiguieron superar a Ares, de la que ahora mismo solo les separa un punto. La única nota negativa es que Lekitarra no solo ganó la tanda, sino que logró meter otra vez un bote por medio. En esta ocasión fue, in extremis, Ondarroa, que remaba en la segunda manga. El triunfo final de la bandera fue para el líder de la general, Santurtzi. Cinco regatas, cinco ganadores diferentes.

Orio tiene desde hace unos años un nuevo campo de regatas en mar abierto y ayer a Tirán le tocó remar por una de las calles exteriores, la uno, que a priori era de las menos favorables. En la primera tanda estaban Tirán, Ares, Lekitarra y Zarautz. El primer largo fue muy igualado, con pocas diferencias entre los cuatro botes. Pero siempre con Lekitarra como proa de regata y Tirán cerrando.

Durante el segundo largo Zarautz, actual colista de la liga, llegó a ser segunda y a remar varios segundos por delante de Ares y Tirán. La Mar do Con a pesar de esa preocupante situación no hundió y en la segunda ciaboga viró con solo un segundo de desventaja con respecto a Zarautz. Durante el tercer largo la diferencia entre ambos rivales se apretó aún más y la tripulación entrenada por Benji consiguió virar por delante. La Mar do Con encaró el último largo con un segundo de ventaja sobre Zarautz y muy cerca de Ares, a entre dos y tres segundos.

Los de Moaña fueron limando poco a poco esa diferencia y fueron capaces de llegar a los últimos 200 metros a la par con Ares. Y en ese tramo final Tirán Pereira volvió a exhibirse para adelantar a Ares y entrar por delante de los coruñeses. Por menos de un segundo, solo nueve décimas. Un suspiro. Pero suficiente para recortar un punto en la clasificación general a Ares y aumentar aún más la ventaja con respecto a Zarautz.

El barco guipuzcoano ayer fue en línea inversa a Tirán: de más a menos y volvió a quedar muy descolgado. Una excelente noticia para los de Benji, que siguen alejándose del último puesto de la Liga Eusko Label, el único castigado con el descenso directo.

En la segunda manga estaban la trainera local de Orio junto a Ondarroa, la sorprendente ganadora del domingo en Zierbena; Cabo da Cruz y Urdaibai. Los oriotarras se impusieron con gran autoridad, por delante de la Bou Bizkaia de Bermeo. En duelo muy igualado Cabo consiguió mantenerse por delante de Ondarroa, que para desgracia de Tirán se metió en la clasificación final de la bandera en medio de Lekitarra y la Mar do Con.

En la tanda de honor estaban Santurtzi, Hondarribia, Zierbena y Donostiarra. Fue un duelo entre las dos primeras, en la que Santurzti consiguió sacar casi cinco segundos a la Ama Gudalupekoa. Orio se coló entre ambas y fue segunda en su casa.

Hoy la competición se traslada al puerto viejo de Getxo, donde se disputa la cuadragésimo tercera bandera de la localidad vizcaína y Tirán Pereira volverá a remar en la primera tanda.