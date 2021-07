El Alondras cierra al central Guille

Guille, de 22 años de edad, se formó en la cantera del Areosa antes de dar el salto a sénior en el Coruxo. Luego estuvo una temporada en el Pontellas y otra en el Choco. “Es un futbolista que tiene velocidad, un buen manejo de balón, buen juego aéreo a pesar de no ser muy alto y que es bueno defensivamente en el uno contra uno”, relata José Tizón de su nuevo pupilo, al que ya había intentado fichar anteriormente. Aunque Guille ha actuado habitualmente como lateral derecho, la idea del preparador alondrista es reubicarlo como central, aprovechando sus condiciones. “Es un futbolista muy rápido para defender a campo abierto”, señala.

De hecho, el propio Guille ya conoce de primera mano las intenciones del técnico rojiblanco. “El año pasado en el Choco jugué más como lateral derecho, aunque también disputé algún partido como central y como lateral izquierdo. Yo me adapto a lo que me pidan”, afirma. De hecho, en categorías inferiores siempre actuó como central y fue cuando dio el salto a sénior cuando se adaptó al lateral derecho. De lo que no tuvo demasiadas dudas fue de la oferta del Alondras. “Me gustó la propuesta, el club en general y su peso en la Tercera División”, manifiesta.

El futbolista de 22 años del Choco se convierte en el octavo fichaje de los cangueses

Guille ya posó con la elástica alondrista en una presentación en la que estuvo acompañado por otras tres incorporaciones, el delantero Nando, el medio Ube y el lateral Anxo Vilas. El primero de ellos reconoció que la presencia de varios amigos en el vestuario cangués tuvo mucho peso en su decisión de firmar por el Alondras. “Gente como Pablo García. Varela o Iván estuvieron presionando para que viniera”, señala entre risas, para añadir ya más en serio que “tenía ofertas mucho mejores en lo económico, pero al final te decantas por el tema deportivo y por estar con amigos”. El modelo de juego cangués también parece encajarle. “Para un delantero siempre es mejor jugar un fútbol ofensivo, y eso también me tira”, comenta.

Por su parte Anxo Vilas confía en tener en Cangas la continuidad de la que no dispuso en el Estudiantil. “El año pasado no jugué mucho y Tizón me conoce perfectamente y yo a él. Además, venir al Alondras supone la oportunidad de poder seguir en Tercera”, señala el zurdo. Vilas apunta que su posición ideal es la banda izquierda, bien como lateral o como carrilero, pero que incluso posee experiencia actuando como central en una defensa de tres. “El Alondras siempre está arriba en Tercera y eso para la gente joven como yo es un gran escaparate”, sentencia.

Ube, por último, busca mantener la línea de la recta final de temporada en el Estradense. “Me perdí tres meses por lesión y cuando volví coincidió con que el equipo ganaba”, dice. La buena trayectoria del Alondras en los últimos años ha ayudado a su llegada. “Es uno de los motivos”, dice, antes de apuntar que “el equipo que se está haciendo me gusta, tiene muy buena pinta”.

Una plantilla que ya cuenta con 15 futbolistas

Con la incorporación de Guille José Tizón ya dispone de una plantilla de 15 futbolistas de cara a la próxima temporada. Son los porteros Martín y Raúl Alonso (Desportivo Monçao); los defensas Guille (Choco), Diego, Jesús Varela, Anxo Vilas (Estudiantil) y Pablo García; los centrocampistas Cacheda, Óscar Martínez (Ribadumia), Yago Pérez (Algeciras) y Ube (Estradense); el extremo Mauro; y los delanteros Firi, Manu Vilán (Atios) y Nando (Pontellas).

De los 15 futbolistas que ya tienen ficha en el equipo cangués cuatro son sub 23 (Cacheda, Raúl Alonso, Guille y Óscar Martínez), lo que permite al club llegar hasta al menos hasta las 20 fichas si no incorpora a ningún otro sub 23. Ahora los esfuerzos se centran en conseguir tres nuevos fichajes, uno para el centro de la defensa y dos jugadores ofensivos de banda.