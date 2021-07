Javi Díaz: "Si no estuviese en este club posiblemente ya me habría retirado"

“Esta es un de las mejores noticias para el club, un jugador determinante que fue decisivo para seguir en la Asobal”, señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández, que añade que “si conseguimos mantener el nivel defensivo y él está como en los últimos partidos de la campaña pasada la salvación estará mucho más cerca”. Fernández destaca asimismo los intangibles del exguardameta de Chapela, Teucro, Academia Octavio o Valladolid, entre otros. “Su aportación va más allá de la pista, es su valor como compañero, su experiencia y el cómo hace grupo”, completa. Las estadísticas justifican la renovación de un portero que ha acabado la Liga en un estado de forma extraordinario y que fue decisivo en partidos como los dos ante el Guadalajara.

Javi Díaz cumplirá, de este modo, su cuarta temporada en las filas del Frigoríficos del Morrazo, sorteando de nuevo la idea de la retirada que año tras año sobrevuela en su cabeza. De hecho, trabaja ya fortaleciendo el hombro para superar unos problemas físicos que arrastró en los últimos meses de competición, y que no le impedirán estar al cien por cien con sus compañeros en el inicio de la pretemporada.

El meta rosaleiro renueva y cumplirá su cuarta temporada en el Frigoríficos

El jugador, de 46 años (hace 47 en marzo del año que viene), se muestra muy satisfecho por su continuidad tras una temporada que califica de “durísima” entre los problemas físicos y, sobre todo, la incidencia del Covid-19, que obligó a la escuadra canguesa a confinarse hasta en dos ocasiones. “Después del partido de Guadalajara me dije que este era el último, pero después ves que tienes un vestuario que da gusto, que es una maravilla... Si no llegamos a tener ese ambiente no lo hubiéramos sacado adelante”, relata. El factor familiar también tuvo su peso, ya que “en los últimos partidos vino el niño, ves que disfruta del ambiente y eso también ayuda”.

Lo que parece claro es que este trotamundos del balonmano ha encontrado en Cangas su segundo hogar. “Si no estuviera en este club posiblemente ya me habría retirado. Pero ves el pabellón lleno y ese ambiente...”, señala, antes de añadir que “en algún momento tendrá que ser el día”. A la mayor lentitud en la recuperación que provocan los años se unió la irregularidad de una Liga marcada por los parones. “A mí me machacan. El año anterior con el confinamiento, este con el brote, después el parón de enero, al final otros diez días. Yo cada vez soy más diesel y me cuesta más”, sentencia.

Moyano ya tiene a su plantilla casi al completo

Con la renovación confirmada de Javi Díaz Nacho Moyano tiene ya prácticamente perfilada su plantilla para la próxima temporada, a falta de que el club confirme la oficialidad del fichaje del central Nacho Salgado, con quien ya hay un acuerdo por dos años pendiente de que el joven jugador consiga el traslado de su expediente para continuar sus estudios en Galicia. De este modo, la portería quedaría con Javi Díaz y Gerard Forns como inquilinos; en el lateral derecho están Lucas Aizen (Puerto Sagunto) y Martín Gayo; en el lateral izquierdo David Iglesias y Brais González; Rubén como central; Santi López como primera línea polivalente; Menduiña y Jenilson Monteiro (Artística de Avanca) como extremos derechos; Moisés y Dani Fernández como extremos izquierdos; y Quintas, Martín y Carles Asensio (Balonmano Alarcos) como pivotes.

El decimosexto elemento sería el central del Ikasa Nacho Salgado. Moyano no tendría, pues, que realizar ningún descarte a la hora de hacer las convocatorias. Las incorporaciones para esta próxima temporada serían cuatro: Carles Asensio (Alarcos), Lucas Aizen (Puerto Sagunto), Monteiro (Artística de Avanca) y Nacho Salgado (Ikasa).