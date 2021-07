Fin de semana (casi) perfecto para Tirán

La Liga Eusko Label está viviendo un inicio de temporada tan lleno de vaivenes y sorpresas como el mar sobre el que bogan las traineras. Cuatro regatas, cuatro ganadores diferentes y ayer con grandes novedades. El triunfo fue para el bote de Ondarroa Cikautxo, que remaba en la primera tanda junto a Tirán Pereira, y que consigue la primera bandera de su historia en la ACT. Fue una regata marcada por el cambio de viento y marea, que favoreció a los barcos de la primera manga. La Mar do Con fue quinta, refuerza sus buenas sensaciones y sale del último puesto. La nota negativa es que ayer fue superada por una de sus rivales, Lekitarra Elecnor, que fue segunda en la general y logró colar a dos barcos en medio.

La cita de ayer era en Zierbena, donde se disputaba la XXXVIII Bandera Petronor, y con el equipo local en una nube después de ganar el sábado en Donosti. Pero el campo de regatas vizcaíno, en la desembocadura del Nervión, es muy dado a sorpresas. San Juan ya ganó en 2016 saliendo desde la primera tanda y el año pasado Hondarribia hizo lo propio. En esta primera manga bogaban Tirán Pereira, Ondarroa, Lekitarra y Zarautz. Ondarroa se puso proa de regata desde el primer instante y la lucha más intensa se producía a su popa, entre Tirán y Lekeitio. La trainera moañesa fue por delante gran parte del recorrido y durante el tercer largo incluso rozó la sorpresa porque adelantó a Ondarroa.

Durante unos breves instantes se puso como cabeza de regata. No duró mucho esa situación. Ondarroa recuperó enseguida la proa y Tirán Pereira y Lekeitio siguieron con su batalla. Las dos llegaron a la tercera y última ciaboga prácticamente igualadas, 15:44 y 15:45 respectivamente. Todo quedaba para el último largo, con una Zarautz ya descolgada. Ayer a la Mar do Con no le favoreció la calle en la que le tocó remar [la número cuatro] y no fue capaz de empopar bien en el largo de vuelta. En un visto y no visto Lekitarra empezó a poner mar de por medio, con una ventaja que llegó a los ocho segundos. Momentáneamente la tripulación entrenada por Benji consiguió reducirla a cuatro, pero al final los vascos sacaron siete segundos en la línea de meta a los moañeses.

Lo mejor aún estaba por llegar. La velocidad del viento comenzó a aumentar, hasta superar los 20 kilómetros por hora, y la marea a su vez empezó a subir. Unas circunstancias que alteraron notablemente el tablero de juego. Y esta vez en beneficio de los más modestos. Ninguna de las traineras de la tanda intermedia consiguió mejorar los tiempos de la primera. Ni siquiera el de la descolgada Zarautz. El triunfo parcial fue para Cabo da Cruz y Ares fue última, totalmente desfondada y superada por Zarautz. La cosa empezaba a pintar mucho mejor para Tirán Pereira, que seguía pegada a Lekeitio y con tres barcos de por medio con respecto a Zarautz.

En la tanda de honor estaban Santurtzi, Zierbena, Orio y Hondarribia, que tuvieron que bogar en unas circunstancias cada vez peores. Hondarribia fue por delante durante la primera mitad, pero sin superar en ningún momento a Ondarroa, Lekeitio y Tirán Pereira. En los dos últimos largos fue Santurtzi quien tomó el relevo a la Ama Guadalupekoa, aunque los tiempos seguían sin mejorar a los de la primera tanda. Esto mantenía a la Mar do Con en un excelente tercer puesto, que desgraciadamente no se llegó a materializar.

Al final se vio superada por Santurtzi y por Hondarribia, en este caso por escasamente un segundo. Estos barcos fueron, respectivamente, tercero y cuarto, colándose entre Lekitarra y Tirán Pereira. Así, si al final de la jornada del sábado la distancia entre ambas traineras era de solo un punto ayer era de cuatro.

Aún así la tripulación moañesa tiene motivos para la satisfacción. Volvió a superar con holgura a Zarautz, abandona el último puesto, se mantiene a tiro de los equipos que le preceden y continúa mejorando sus sensaciones y prestaciones.

Después del segundo fin de semana de liga el liderato continúa en manos de Santurtzi, que aunque de momento no ganó ninguna regata sí que muestra una regularidad que no tienen el resto de sus rivales. Zierbena ayer fue novena y Orio undécima. Una situación que empieza a parecerse a la de la liga pasada.

José Manuel Lobera: "Nos costó coger la remada, pero el balance es muy positivo"

El presidente de Tirán, José Manuel Lobera, destacaba ayer que el balance del fin de semana es “muy positivo” para su equipo. “Conseguimos salir del último puesto y tenemos un colchón con Zarautz”, explicaba. La cruz de la moneda es que se vio superada por Lekeitio y con barcos de por medio. “La diferencia de segundos con ellos no es muy grande, pero sí en puntos. Necesitamos ganarles y meter a algún barco en medio”, apuntaba. Ayer la clave estuvo en el cuarto y último largo. “La calle cuatro no era la mejor, tanto por el abrigo como porque la ola tiraba hacia la primera. Nos costó coger la remada y se nos fue Lekitarra. En el segundo largo conseguimos empopar bien, pero en el cuarto no”, resumía.