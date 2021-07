Tirán abandona el último puesto

La regata de este mediodía estuvo marcada por el cambio de viento y de marea. Las condiciones fueron las ideales para los barcos de la primera tanda, pero fueron empeorando para los de la segunda y tercera. En esa primera manga estaban Tirán Pereira, Ondarroa, Lekitarra y Zarautz. Ondarroa se puso cabeza de regata de inmediato y la lucha se concentró a sus espaldas, entre la Mar do Con y el barco de Lekeitio. Durante gran parte de la bandera los moañeses fueron por delante y en el tercer largo incluso consiguieron recortar lo suficiente a Ondarroa para ponerse proa de regata. Fueron solo unos segundos, pero esperanzadores.

Los vascos recuperaron enseguida esa posición de privilegio y la lucha volvió a centrarse entre Tirán Pereira y Lekitarra. Las dos traineras completaron la última ciaboga a la par, lo que hacía presagiar un último largo muy igualado. No fue así. A la Mar do Con le costó coger a ola y el ritmo de palada y en los primeros 200 metros Lekeitio abrió un hueco que a la postre fue definitivo. Sobre la línea de meta le sacó siete segundos a Tirán. No fueron muchos, pero sí los suficientes para que dos barcos de la primera tanda se metiesen en medio. Ahora Lekitarra suma 20 puntos en la general por 16 de Tirán. En medio de ambas queda Ares, con 18, y que hoy fue última.

Ninguno de los barcos de la tanda intermedia, en la que estaban Cabo y Ares, logró mejorar los tiempos de la primera. Y en la tanda de honor solo Santurtzi y Hondarribia fueron capaces de mejorar la marca de Tirán. “El balance del fin de semana es positivo. Es una pena que se nos metiesen dos barcos en medio con respecto a Lekeitio, aunque abrimos un pequeño colchón con respecto a Zarautz", valora el presidente del club, José Manuel Lobera.