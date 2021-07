El Frigoríficos cierra su extremo izquierdo

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado su extremo izquierdo con la renovación de uno de los jugadores más veteranos de su plantilla, Moisés Simes. El buenense continuará una temporada más vistiendo la elástica del Cangas, en la que será su decimosegunda campaña en O Gatañal, y completará una demarcación de garantías junto al joven Dani Fernández, elegido en el siete ideal de la pasada Liga, y cuya continuidad se confirmó hace un par de semanas.

Moisés, que cumplirá 33 años en octubre, llegó al Cangas procedente del Bueu Atlético, el club donde se formó. Tras un breve periplo en el filial dio el salto al primer equipo y ahí se ha asentado hasta la fecha. El año pasado anotó 32 goles de 58 lanzamientos, en una temporada en la que vivió a la sombra de un Dani Fernández que sorprendió en el año de su debut en la máxima categoría del balonmano nacional y que acaparó todos los focos.

“Está claro que no me planteaba salir, en todo caso ir dando un paso atrás”. señala el jugador, que reconoce la calidad de su compañero de posición. “Es muy bueno como jugador y un buen compañero. Está claro que uno siempre quiere jugar, pero cuando alguien lo está haciendo bien... Está claro que algún día te tiene que tocar”, afirma. Eso sí, de cara a la próxima campaña promete batalla para pelear por minutos en pista. “Yo siempre peleo, puedo jugar más o menos, pero siempre intento seguir y echar el resto para conseguir minutos. Ir a entrenar porque sí no es mi filosofía”, manifiesta el segunda línea.

"El año pasado fue muy duro física y mentalmente", admite Moisés Simes tras firmar su renovación

Lo que tiene claro Moisés es que desea una temporada normal, sin tantos avatares como la anterior, y con el coronavirus en un segundo plano. “Este pasado año fue muy duro física y mentalmente, con el confinamiento, con varias pretemporadas para coger la forma, y esperando hasta el final sin saber si teníamos o no la permanencia”, relata. Haber obtenido esa salvación, no obstante, compensa todos los esfuerzos realizados. “En la primera vuelta había gente nueva y siempre te cuesta conocer a los compañeros y acoplar todo, pero en la segunda ya fue distinto y creo que jugamos mucho mejor. incluso pudimos haber sacado algún punto más”, asegura.

Desde el club, el director deportivo, Óscar Fernández, se mostró satisfecho por la renovación de Simes, al que definió como “un jugador de club. Con él y con Dani tenemos el puesto muy bien cubierto, tenemos un extremo izquierdo de completas garantías”.

Una plantilla prácticamente perfilada

Con la renovación de Moisés Simes la plantilla del Frigoríficos del Morrazo de cara a la próxima temporada ha quedado prácticamente perfilada, a falta de algunos detalles. Nacho Moyano dispone ya de 14 jugadores confirmados. Son el portero Gerard Forns; el central Rubén Soliño; los laterales derechos Lucas Aizen y Martín Gayo; los laterales izquierdos David Iglesias y Brais; el primera línea Santi López; los extremos derechos Monteiro y Menduiña; los extremos izquierdos Moisés y Dani Fernández; y los pivotes Quintas, Martín y Asensio. El decimoquinto jugador sería el central del Ikasa Nacho Salgado, con quien el Cangas ya tiene un acuerdo por las dos próximas temporadas, pero que aún debe resolver el traslado de su expediente académico para estudiar en Galicia. Una vez resuelva este fleco el club podría anunciar su contratación.

También queda por dar oficialidad a la continuidad del veterano Javi Díaz. La posibilidad de que el club incorpore a algún jugador más a su plantilla parece completamente descartada salvo que pueda aparecer alguna oportunidad de mercado que no se pueda desaprovechar. En caso contrario el Cangas saldría a competir con 16 jugadores en su plantilla.