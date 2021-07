La directiva del Bueu dimite tras un año al frente del club

El Club Deportivo Bueu celebrará el próximo lunes una asamblea extraordinaria en la que el único punto del orden del día será la dimisión de la actual junta directiva, que abandona sus cargos después de tan solo un año en ellos. El escaso apoyo recibido tanto desde el ámbito institucional como desde el municipio en general, aseguran, está detrás de la decisión de dejar la dirección de la entidad deportiva. La cita será el lunes 12 de 20.45 a 21.15 horas en las gradas del campo de fútbol.

“No ha sido un año de excesivo trabajo a causa de la pandemia, pero sí que nos ha servido para ver que esto no funciona”, relata Breixo Novas, presidente del Club Deportivo Bueu. “El Concello tiene que tener en cuenta que debe avisarnos de algunas cosas, como de las subvenciones, y muchos padres tampoco se han implicado nada en el equipo”, explica, para acabar sentenciando que “cogí el cargo con muchas ganas, pero no he visto un interés grande y por eso he decidido dejarlo”.

La entidad celebra el lunes una asamblea extraordinaria en las gradas del campo

La intención, no obstante, es que no todas las personas que integran la directiva den un paso atrás. Es más, algunas de ellas estarían dispuestas a continuar en un nuevo equipo siempre y cuando llegase alguien dispuesto a asumir las riendas del club. Será el propio lunes cuando pueda comenzar a definirse el futuro de la entidad.

Novas apunta que en el aspecto económico no hay problema alguno. “Es una entidad saneada”, señala. En lo deportivo, en cambio, es necesario realizar un trabajo más intenso para ir recuperando la normalidad después de una campaña marcada por la pandemia en la que solamente compitieron el sénior femenino (que rozó el ascenso de categoría) y el juvenil masculino. En el resto de categorías no se sacó ningún equipo. “Juntamos 30-35 niños, pero sin ser suficientes en alguna categoría. Además, los padres preferían que solo entrenasen en un grupo burbuja”, afirma.