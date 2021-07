Tirán acaba penúltimo en el retorno a la élite

La Sociedad Deportiva Tirán acabó penúltima en la primera jornada de la V Bandeira Cidade da Coruña, la prueba que levanta el telón de la temporada en la Liga Eusko Label de Traineras en el retorno de los moañeses a la élite. La tripulación dirigida por Benjamín Costas no pudo tener un estreno excesivamente placentero, y únicamente pudo superar a Lekitarra por un par de segundos en una regata dura y con unas condiciones de viento un tanto complicadas.

En su vuelta a la máxima categoría del remo en banco fijo nacional Vázquez apostó por una trainera en la que formaban Anxo Álvarez, David González, David Alfaya, Alejandro Campos, Adrián Meira, Miguel Otero, Nicolás Boubeta, Breixo Docampo, Eloy Otero, Dylan Otero, Miguel Méndez y Samuel Lago, con David Pérez a la pica y la veteranía de David Álvarez como patrón. El sorteo hizo que remasen en la tanda de honor, un privilegio que será complicado repetir este año, con la compañía de la Donostiarra, Cabo de Cruz y Zarautz.

Desde el primer momento se vio que Tirán iba a sufrir. Sobre todo porque el ritmo que impuso la Donostiarra fue brutal, tanto como para marcar el mejor tiempo absoluto al paso por la primera ciaboga. Cabo da Cruz y Zarautz se mantenían y los moañeses eran penúltimos en la general, aunque muy cerca de los tiempos marcados por Ondárroa y Bermeo. El largo de vuelta frenó un tanto el empuje de la Donostiarra, que sin embargo ampliaba su renta con Cabo y Zarautz, destacados por delante de un Tirán que seguía perdiendo tiempo.

Poco cambió para la Mar do Con en el siguiente largo. Donostiarra mantenía renta, Cabo da Cruz iba a su estela y Zarautz también hacía su particular contrarreloj, con once segundos de renta sobre Tirán. El último largo sirvió para ver cómo Cabo confirmaba sus buenas sensaciones apretando hasta el final a Donostiarra y firmando un quinto puesto en la general. Tirán ya centró sus esfuerzos en mantenerse por delante del tiempo marcado por la Lekitarra, mientras veía la popa a un Zarautz que también apunta como posible rival por evitar el descenso.

Hoy habrá una nueva oportunidad en aguas de La Coruña. Será a las 12.13 horas, justo después de la regata de la Liga Euskotren Femenina. Tirán compartirá tanda con Lekitarra, Zarautz y Urdaibai.