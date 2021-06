Un gesta para la historia del Cangas

“Sin duda que lo que hemos hecho va a quedar para la historia de este club, pero a mí me sigue quedando un sabor agridulce”. Quien así se expresa es Dani Malvido, entrenador del Tecnosat Cangas, que viene de lograr la medalla de bronce en el Campeonato de España Infantil Femenino de Balonmano y que ayer fue recibido en el Concello de Cangas por el concejal de Deportes, Eugenio González, con una comitiva en la que también estaban el diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, y el presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López. Salma, Alba, Zoe, Raquel, Iria, Goretti, Naihara, Silvia, Julieta, Uxía, Tania, Eva, Sabela, Nerea, Noa y Nuria, junto a los técnicos Dani Malvido y Sara Refojos recibieron un merecido homenaje.

Malvido asegura que no vio en la fase final de Elda un equipo superior al que dirige. ”Éramos dos o tres de un nivel muy parejo, y creo que el oro podía ser nuestro, es una oportunidad que se nos ha escapado porque un día haces 12 palos y no llegas a la final”, señala, en referencia a la semifinal perdida ante el Anaitasuna. Lo que sí tiene claro es que, además de balonmano las suyas hicieron gala en la pista de Elda de una encomiable fortaleza mental. “Empezamos el partido por el tercer y el cuarto puesto tocadas por las dos derrotas anteriores, sobre todo la del Anaitasuna. Nos faltaba ilusión, pero nos levantamos gracias a la disciplina. Ajustamos cuatro cosas y ya les metimos un buen parcial”, relata. Del 7-14 en contra al 29-21 final. “Lo que nos faltaba era lucidez, pero después recuperamos ilusión, ganas y esa necesaria lucidez mental”, subraya.

Otra de las claves del conjunto cangués fue la importancia del bloque. Mientras otros equipos dependían en exceso de una o dos jugadoras de enorme calidad, en el Tecnosat Cangas el equilibrio es la tónica. “Tenemos a cuatro jugadoras y a la portera a un nivel superior”, explica Malvido, que añade que “ya son cinco a un nivel muy alto, a las que se suman dos chicas que cumplen con creces en el siete, y luego el resto cada una tiene su momento y un partido bueno”.

La consecuencia directa del éxito del Tecnosat Cangas en el Campeonato de España está en el hecho de que cinco de sus integrantes han entrado ya en la órbita de la selección nacional, con opciones de poder formar parte de alguna convocatoria próximamente. Pero también ya han despertado el interés de algún club, a pesar de su corta edad. “Nada que vaya adelante, son muy jóvenes”, tranquiliza Dani Malvido.

La creación de un equipo sénior a medio plazo es una posibilidad que no se descarta

La idea del club es mantener este grupo y aprovechar que también hay una buena generación de cadetes. A medio plazo no podría descartarse la posibilidad de que el Cangas vuelva a tener un equipo femenino en categoría sénior. “Es un gasto económico importante en épocas complicadas, y la prioridad es el equipo de Asobal, pero seguro que si hay posibilidades se intentará en el futuro”, apunta Malvido. “Si llegan ayudas seguro que se hace, porque ya lo tuvimos en su momento”, completa. Entonces el proyecto no cuajó por el escaso número de efectivos en los entrenamientos. Ahora, y de cara al futuro es algo que no puede descartarse, al igual que el poder recuperar a algunas de las jugadoras que tuvieron que salir de Cangas y que ahora brillan en otros clubes.