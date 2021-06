Iván Pérez cambia el césped por el banquillo

El deportista, que cumplirá 36 años el próximo mes de noviembre, inicialmente tenía previsto continuar con la práctica activa del fútbol. Pero en los últimos días surgió la posibilidad de integrarse en el cuerpo técnico de José Tizón y no tuvo muchas dudas a la hora de aceptar el cambio. “Le tengo que estar muy agradecido al club porque me abrió las puertas para venirme aquí cuando yo no era muy conocido en la zona sur. Trabajo al lado del campo de O Morrazo, mi hija nació en Cangas y yo me siento un cangués más. Mi vida parece encaminada a permanecer durante mucho tiempo en Cangas”, cuenta Pérez. “Solo me falta conseguir el carné oficial de cangués”, añade entre risas.

Fue el propio club el que anunció este cambio de rumbo en la trayectoria deportiva de Iván Pérez y para desearle “mucha suerte” en esta nueva etapa, en la que seguirá vinculado a la entidad alondrista. El mediocentro llegó a O Morrazo en el verano de 2017 y desde entonces fue uno de los jugadores de referencia para los entrenadores que pasaron por el banquillo cangués. Cuatro temporadas en las que acumuló 125 partidos, más de 9.000 minutos y cuatro goles con la camiseta rojiblanca. Iván Pérez llegó a jugar 20 encuentros en Primera División con el Deportivo de A Coruña y luego prosiguió su carrera en el Panegialios de la liga griega, Ponferradina, Montañeros, Lugo, Compostela, Talavera, Somozas y finalmente en el Alondras. Durante este tiempo se formó para conseguir el título de entrenador con vistas a seguir vinculado al mundo del fútbol. “Tengo el nivel II y solo me queda el III, que por ahora no pude sacar por falta de tiempo”, explica.

El nuevo inquilino del banquillo del Alondras no le es en absoluto desconocido. José Tizón e Iván Pérez se conocen desde hace años y comparten una visión similar del fútbol. “Nos conocemos desde hace tiempo, sabe de mi manera trabajar, como entiendo el fútbol y creo que puedo servir de enlace con el vestuario”, explica el ya exfutbolista. Por ello también se muestra agradecido a José Tizón por dar el visto bueno a su incorporación como ayudante dentro de su cuerpo técnico.

Las dos últimas temporadas han sido un tanto atípicas: la 2019/2020 porque tuvo que ser suspendida a mitad de liga por culpa del coronavirus y la recién finalizada porque contó con un sistema de competición diferente de cara al nuevo modelo que se implantará el próximo año. En la campaña 2021/22 el Alondras estará en la Tercera División RFEF y se muestra cauto en cuanto a los objetivos que debe marcarse el Alondras en la nueva categoría. “Lo fundamental es competir, formar una buena base y conseguir cuanto antes la salvación. Hay que ir paso a paso y a partir de ahí todo cuanto venga, bienvenido sea”, sentencia.