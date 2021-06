La apuesta más fuerte de la SD Samertolaméu

“Este año hay mayor experiencia y potencial que otros años. Como grupo es el más poderoso de las últimas campañas, pero por el momento esto no se ha manifestado en competición”, apunta Dani Pérez, resumiendo que el rendimiento en bateles fue “muy bueno”, en trainerillas “faltó un poquito” y en traineras “hemos dado una de cal y otra de arena”. Esto se traduce en regatas mejorables en Mera y Chapela y en un buen rendimiento en el Desafío Tirán-Meira. “Hay más profundidad de plantilla, más cambios, pero nos hace falta acoplamiento y esto a lo mejor lo pagaremos al principio”, recalca.

Dani Pérez intentará el ascenso a la Liga Eusko Label con "el equipo más rápido de las últimas temporadas"

Los refuerzos que han llegado están fuera de toda duda, con David Costa y Pablo Miranda (Kaiku), Alberto Hermo (Ares), Jacobo Lusquiños (Cesantes) y los repescados Daniel Fernández e Ismael Curro. Se unen a un bloque de veteranos con los Macey, José Parada “Chiqui”, Castelao o Víctor Rodríguez, pero también a jóvenes en los que hay depositadas muchas esperanzas como Alejandro Rivas o Manuel Ángel Gondar. El resultado, para Dani Pérez, es “el equipo más rápido de Meira, sin duda, desde que yo estoy aquí”, aunque matiza sus palabras: “Luego cada regata dura 20 minutos y la temporada son tres meses”.

Para el entrenador de los verdes el apartado técnico es fundamental, y ahí es donde el equipo que dirige posee un enorme margen de mejora. “Hay gente nueva que aporta experiencia y fuerza, pero a la que le está costando bastante coger nuestra remada. Cuando lo conseguimos sí se ven destellos de un equipo rapidísimo”, señala. Ahora falta “analizar las carencias y sacarle todo el jugo a esta escuadra. Si lo logramos es un equipo más rápido que el año pasado”.

Dani Pérez no esconde que el objetivo de Samertolaméu no es otro que clasificarse para disputar el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label, habida cuenta de que “no hemos tenido muchas bajas y sí altas de calidad. Está claro que no estamos al nivel de un Cabo y de la clase alta de la ACT, pero sí tenemos la ilusión de competir con la clase media, como Ares, Tirán o cualquier equipo de la Liga ARC”, manifiesta el preparador moañés. Subir es la meta, pero Pérez valora por encima de todo el hecho de que “nos vemos al nivel de esa gente. Vamos a La Concha y estamos entre los 12 mejores, somos competitivos en los playoffs, eso es lo bonito”.

El técnico apunta a Mera, Club de Mar Bueu y Mecos como rivales en la Liga Gallega

La Liga Gallega de este año no será la de 2019, con Tirán y Ares en ella, pero sí con otros candidatos a las primeras posiciones. “En junio ya enseñaron las garras Bueu, Mera y Mecos. Mera ha cambiado a un proyecto importante, Bueu poco a poco va evolucionando y ya ha recogido sus frutos en bateles y trainerillas, y Mecos es un equipo limitado en gente pero con una tradición de mucha pelea”, analiza Pérez. Asume que “nosotros tenemos el cartel de favoritos, no podemos negarlo, pero sí somos humildes”.

La otra novedad de esta temporada en la SD Samertolaméu es que sacará una trainera B con un claro objetivo de formación. “Son cuatro o cinco veteranos y el resto son jóvenes, incluso con algún juvenil”. señala Dani Pérez, que asume la preparación física de una tripulación que dirigirá Jacobo Gayo. El propio Gayo junto a Lucas Freire serán los patrones, con los remeros André Chapela, Ángel Díaz, Carlos Álvarez, Daniel Gondar, Diego Trigo, Diego Núñez, Francisco Rodríguez, Javier Santomé, Jerónimo Piñeiro, Joel Santomé, José Christian Álvarez, Juan David Caaveiro, Manuel Gómez, Marcos Antonio Rodríguez, Miguel Ángel Costa, Pedro Jares, Raúl Hernández y Xián Salgado.

“Se trata de que cojan la escuela de Meira, el trabajo técnico de aquí, y que tengan relación con la trainera A. Así podemos ir formando a toda esta gente con nuestro estilo”, señala. Aunque inicialmente la idea era que este barco sirviese también para rodar a veteranos que lo habían dejado de cara a la trainera A, la apuesta es finalmente por una embarcación que sirva de transición a los jóvenes que salen de juveniles para ir formándose.