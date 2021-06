La Xira Galega de Balonmán Praia tendrá a los arenales de O Morrazo como principales protagonistas durante los próximos tres fines de semana. La Federación Galega de Balonmán presentó hoy el evento en Moaña que este año contará como evento central con el I Torneo Mancomunidade do Morrazo. Se dividirá en tres pruebas y este mismo fin de semana arrancarán los partidos con la fase de Bueu. Los días 25, 26 y 27 de junio se celebrarán los encuentros en la playa de A Banda do Río, el arenal urbano bueuense. En Moaña los partidos se disputarán en la playa de A Xunqueira los días 2, 3 y 4 de julio mientras que Cangas cerrará el trofeo patrocinado por la Mancomunidade do Morrazo con encuentros los días 9, 10 y 11 de julio en la playa de Rodeira. Como anfitriona de la presentación y presidenta de la Mancomunidade, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, hizo hincapié en que en los tres municipios "el deporte se vive de una forma muy especial", y defendió que la Xira de Balonmán Praia mezclará el deporte con un espacio de ocio como las playas. "Con la pandemia quedó claro que las villas debemos apostar por el deporte y la vida saludable, so solo por razones de salid física, sino también mental. En el confinamiento echamos en falta, sobre todo, el deporte y la cultura", explicó. Santos justificó el apoyo al evento del organismo comarcal el que "el deporte es un motor económico de o Morrazo, pues tenemos clubes muy grandes y con mucho tirón" y agradeció el trabajo de los clubes por tratar de regresar a los entrenamientos y a las competiciones en un contexto de pandemia.

El presidente de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López, agradeció la implicación de los municipios de O Morrazo "para recuperar, tras un año de parón, la gira de balonmano playa". Recordó que Bueu es un concello pionero en esta disciplina en toda Galicia y definió a Moaña como un "Concello activo y joven, que no duda en apostar por la dinamización con actividades como esta". La Xira Galega tendrá una segunda fase, que será el Torneo Xacobeo, con sede en la playa de Silgar (Sanxenxo) los días 16, 17 y 18 de julio y en la playa de Loira (Marín) los días 23, 24 y 25 de julio. En la presentación el diputado provincial Santos Héctor expresó el deseo de su organismo por que "el balonmano playa pueda ser un deporte olímpico" y definió el evento que acogerá el Morrazo como "muy importante como motor económico y turístico para los municipios implicados". Desde la Dirección Xeral do Deporte intervino Daniel Benavides, quien aplaudió desde la Xunta de Galicia el "ejemplo de solidaridad de la Federación de Balonmán, aportando soluciones durante la pandemia". Recordó especialmente a los clubs Bueu Atlético y Calvo Xiria por "extremar las medias durante la pandemia" y celebró que "vuelve la normalidad con el deporte seguro".

En el evento de presentación de la Xira Galega de Balonmán intervinieron representantes de Bueu como el concejal Xosé Leal quien puso en valor la apuesta de la villa por este deporte "que consiguió la igualdad entre hombres y mujeres con equipos mixtos" y defendió que los torneos de balonmano playa contribuyeron a promocionar "una playa urbana como A Banda do Río". Desde Cangas intervino la alcaldesa, Victoria Portas, que aprovechó para recordar los "nervios" de todos los cangueses en la fase final de la Liga Asobal que permitió al Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo sellar la permanencia en la máxima categoría una temporada más. Portas recordó que "Cangas y el balonmano van de la mano" y señaló que este evento permitirá promocionar a la villa coo un lugar "en el que se puede mezclar el deporte con la naturaleza". En el acto también tuvieron protagonismo los jugadores de balonmano Manu Pérez y el internacional Pedro Rodríguez.