El Club de Atletismo Vila de Cangas ha sumado un total de 12 metales en los Campeonatos Gallegos Sub 10, Sub 12 y Sub 20 al aire libre que se disputaron el pasado fin de semana. Las pistas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra acogieron el Autonómico Sub 20, en el que dos deportistas amarillos se subieron a lo más alto del podio. Así, Lope Quinteiro se impuso en los 800 metros lisos y Ariadna Gil hizo lo propio en triple salto, logrando la mínima para el Campeonato de España. La Sub 14 Helena Bello compitió fuera de concurso tras haber igualado el viernes el récord gallego de salto con pértiga.

En el Gallego Sub 12 no hubo recompensa pero sí en el Sub 10, con cinco oros, dos platas y tres bronces, y varios deportistas que hicieron doblete. Así Lena Curras venció en las pruebas de 1.000 metros y salto de longitud. Emma Collazo logró un oro en los 500 metros y un bronce en los 50, mientras que Ángel Refojos sumaba un oro en los 1.000 y un bronce en 50. Samuel Corrales, por su parte, venció en lanzamiento de pelota y logró una plata en salto de longitud. Por último, Alan Malvido sumó una plata en marcha y Alejandro Fernández un bronce en lanzamiento de peso.

Por otra parte, el club pone en marcha su escuela de atletismo de verano, orientada a niños mayores de cuatro años, que podrán probar las diferentes modalidades atléticas. El campus se desarrollará los martes y jueves de 11 a 12.30 horas durante los meses de julio y agosto en las pistas de atletismo. El precio es de 15 euros (10 para socios) y para anotarse hay que acudir a las pistas en ese horario o bien hacerlo a través de los números de teléfono 660 786803 y 628 147702 o en la dirección de correo electrónico de la entidad deportiva, at.viladecangas@gmail.com.