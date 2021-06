Martín Gayo formará parte del nuevo proyecto de Nacho Moyano al frente del Frigoríficos del Morrazo. El lateral derecho vigués permanecerá los dos próximos años bajo la disciplina del club de O Gatañal después de haber renovado su contrato, convirtiéndose de este modo en el séptimo elemento confirmado de la plantilla canguesa. El Cangas poseía una opción para renovar unilateralmente al primera línea, pero ha preferido renegociar los términos y atar su continuidad durante dos años.

Gayo llegó hace dos campañas a Cangas procedente del Seis do Nadal, donde había sido uno de los máximos realizadores de la Primera Nacional. Su lanzamiento y su capacidad de entender el juego le abrieron las puertas de la Liga Asobal, pero en estas dos campañas no ha conseguido explotar. La pasada campaña Gayo, de 20 años de edad, no consiguió adquirir regularidad, algo en lo que sin duda influyó la tendinitis en la rodilla que arrastró durante toda la segunda vuelta. El vigués anotó 23 dianas.

Con Gayo y Aizen el Frigoríficos cierra el lateral derecho y ya cuenta con Forns, David Iglesias, Brais, Dani Fernández, Alberto Martín y los propios Aizen y Gayo en la plantilla de la próxima temporada.