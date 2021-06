Aizen refuerza el lateral derecho del Frigoríficos del Morrazo

El Cangas ha anunciado la llegada de este jugador de 23 años, que mide 1,92 metros y procede del recién descendido Fertiberia Puerto Sagunto, escuadra con la que anotó un total de 64 dianas la pasada campaña con un porcentaje de efectividad del 47 por ciento. Sus mejores encuentros fueron ante el Cisne, al que le marcó siete y cinco goles, respectivamente. Ante el equipo de O Morrazo fue el autor de cuatro tantos en el choque disputado en el exilio del pabellón Pablo Herbello de Bueu. Anteriormente a su única experiencia en la máxima categoría del balonmano español estuvo en el Taubaté de Brasil, al que llegó del SAG Ballester argentino, donde se formó.

El argentino destaca por su juego de ataque, especialmente por el lanzamiento exterior

“Es un jugador que nos va a aportar bastante en la parcela ofensiva, especialmente en el lanzamiento exterior. En defensa trabajaremos con él y nos puede ayudar”, resume el entrenador del conjunto cangués, Nacho Moyano, que destaca sobre todo las ganas del primera línea argentino. “Este año ha entendido la profesionalización de este deporte y quiere dar un paso adelante para volver a la selección y contar en el próximo ciclo olímpico”, subraya. Para el técnico madrileño las condiciones de Aizen son idóneas. “Es un jugador grande y con movilidad. Tiene talento y donde hay que trabajar es en el aspecto defensivo para que sea un poco más guerrero, porque el resto lo tiene”, apunta.

"La idea de Nacho Moyano y el proyecto del Cangas me convencieron", asegura el jugador desde Argentina

Por su parte, el lateral, desde Argentina, se mostró plenamente satisfecho por su fichaje por el Cangas. “Mi prioridad era continuar en la Asobal y mejorar el rendimiento de la última temporada”, señala. Y ahí es donde entró la oferta del Frigoríficos. “La idea de Nacho [Moyano] me gustó, el proyecto del equipo es interesante y me convenció”, añade. Ahí ha influido el hecho del buen trabajo que el entrenador madrileño realiza con los jóvenes y las oportunidades que les brinda. “Todo lo que me han dicho es positivo”, reconoce.

Aizen es ambicioso y apunta a un regreso a la selección para asentarse en ella como objetivo a corto y medio plazo. Para ello asume que debe pulir algunos aspectos de su juego, como la defensa. “No es mi fuerte, y en Sagunto alternaba con Leo [Querín] en ataque. Me faltan minutos, un poco de confianza. Y ahora espero poder llegar a mejorar estas cosas en el Frigoríficos”, sentencia.

Aizen llega a Cangas para reemplazar a Miguel Baptista, que se incorporó a las filas del Sporting de Portugal.

Apuestas de futuro en el resto de llegadas

Lucas Aizen será la incorporación de mayor renombre dentro del capítulo de fichajes de un Frigoríficos del Morrazo cuyo mayor éxito ha sido el de mantener en plantilla a sus jugadores más cotizados (David Iglesias, Dani Fernández y Alberto Martín). El club valora realizar hasta cuatro fichajes más, pero todos ellos serán de un perfil más bajo. A priori, siempre a priori, no tendrán un peso específico muy elevado dentro de equipo que conforme Nacho Moyano. La idea es traer a jugadores jóvenes en una apuesta de futuro que se traduciría en contratos más largos (de entre dos y tres años). Las dos posiciones prioritarias que se quieren potenciar son las de central y pivote.

El Cangas valora hacer cuatro fichajes más, pero de un perfil más bajo. Serán apuestas de futuro

En la primera de ellas se busca un jugador que pueda alternarse con Rubén en la dirección de juego, liberando a hombres como Brais o Muratovic, que ocuparon esa demarcación de forma puntual la pasada temporada. En el pivote se quiere un hombre que asuma el rol de tercer jugador tras Quintas y Martín, pero con capacidad para ir aportando puntualmente e ir creciendo en experiencia y peso. Además se apunta a otros dos puestos donde podrían llegar refuerzos. Uno es el de extremo derecho tras la salida de Villoria y otro es el de un lateral izquierdo que pueda ofrecer minutos de calidad tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo para competir con David Iglesias y Brais. En ambos casos el perfil es el ya comentado de jugadores jóvenes, con hambre y ganas de asentarse en la Asobal.