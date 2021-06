Club Patiño Moaña y Club Hebe Moaña sumaron un total de doce medallas en el Campeonato Gallego Sub 21 y Cadete disputado en Ribeira.

El Patiño consiguió dos oros con Cloe Iglesias (-62 kilos) y Elisabeth Piedras (-73 kilos) en Sub 21, platas con los Sub 21 Giovanni Imparato (-58) y Daniel Corrales (-87) y los cadetes Mario López (-65) y Alba Calvar (-47), y bronces con los Sub 21 Sara Pena (-53), Alessandra Imparato (-57) y Adrián Golobardas (-74), además de con el cadete Eddie Fernández (-65 kilos).

En el Hebe fueron oro los cadetes Radu Ciobanu (+65) y Ada Hermelo (-33). Además, Iago Gil fue distinguido como mejor árbitro del campeonato.