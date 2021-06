Natalia Castro acaricia su sueño

“No me lo esperaba. Ha sido una sorpresa y no puedo estar más contenta”, reconoce Natalia Castro tras su bronce en Polonia, un resultado que dispara sus expectativas y que le hace replantearse al alza sus objetivos futuros, con el Campeonato del Mundo Júnior de Bermuda en el horizonte. “No es algo que tuviese en mente, pero a ver si puedo cumplir el sueño, si todo sale bien y me seleccionan. Sería algo increíble”, afirma la deportista del Náutico Narón.

Para estar en la cita mundial de octubre Castro deberá mantener e incluso superar el nivel ofrecido hasta la fecha. Los criterios de clasificación otorgan dos plazas para las mejores españolas en la Copa de Europa de Banyoles de septiembre (siempre y cuando entren en el top 15) y otra más para quien consiga hacer top 3 en tres pruebas de la Copa de Europa. La buenense lo hizo en Polonia y debería repetir resultado en Austria y Serbia. La cuarta plaza se concedería por criterios técnicos.

La buenense consiguió el bronce en la Copa de Europa de Olsztyn, en Polonia

Lo que parecía un sueño está ahora un poco más cerca. Todo gracias a la buena actuación en Olsztyn, donde Natalia Castro fue tercera con un tiempo de 1 hora, dos minutos y 41 segundos, solo superado por la holandesa Bárbara De Koning (1 hora, dos minutos y 16 segundos) y la eslovaca Margareta Vrablova (1 hora, dos minutos y 35 segundos). “Fui de las primeras en salir del agua y la clave estuvo en que hice una primera transición muy rápida, recortando 15 segundos a las mejores”, relata. En el tramo de bicicleta fue la única española en el grupo de cabeza hasta que en la cuarta y última vuelta al circuito se escaparon De Koning y una italiana. Ya en carrera “conseguí coger a la italiana y me coloqué segunda, pero en el último giro me adelantó la eslovaca, que tenía más gas que yo”.

La buenense tiene claro que uno de los factores determinantes para su buen papel en Polonia fue el hecho de acudir a esa cita sin presión alguna. “Después de Badajoz fui elegida para la selección española que competirá en el Campeonato de Europa, así que corrí tranquila y por eso hice una buena carrera”, reconoce. Precisamente el Europeo de Kitzbühel (Austria) será su próximo compromiso, en una concentración de dos semanas que aprovechará para competir también en el Campeonato de Europa de Acuatlón y en otra prueba de la Copa de Europa, en Wels.

La próxima cita de Castro será en el Campeonato de Europa de Kitzbühel (Austria)

Natalia Castro saldrá el día 14 con el resto de integrantes del combinado nacional y participará del 18 al 20 en el Europeo Júnior en distancia Sprint. Días más tarde será el Europeo de Acuatlón, el día 24, con un trazado de un kilómetro de natación y cinco de carrera a pie. Y como colofón la buenense tendrá una nueva oportunidad de acercarse a su objetivo del Mundial. Será en la prueba de la Copa de Europa Júnior que acogerá la población de Wels el 27 de junio. “Son dos semanas allí y ya tengo ganas de ir y de empezar a competir”, manifiesta la deportista de O Morrazo.

Mientras, la triatleta sigue viviendo un momento dulce después de un 2020 marcado por la pandemia. A los títulos autonómicos de Duatlón sumó un tercer puesto en el Nacional de Supersprint en esta especialidad y un cuarto puesto en el Triatlón Puerta Palmas de Badajoz, amén de una participación internacional en Melilla. Tras el podio en Polonia Castro parece preparada para dar el gran salto en su carrera deportiva.