Jorge Otero: “Este es un partido para disfrutar”

El preparador rojiblanco subraya que cuenta con un equipo “maduro, con gente veterana, y eso debe empujar a los jóvenes para tratar de que no nos sobrepase el ambiente y la importancia del partido”. Por eso está confiando en que los suyos “van a dar el do de pecho” en esta eliminatoria de cuartos de final del playoff de ascenso. El factor campo, al jugar en O Morrazo, es otro buen argumento al que aferrarse. “Siempre es una ventaja. No sé si tan determinante o no, pero está claro que te va a dar un plus en ciertos momentos”, razona.

El técnico del Alondras aboga por “restar dramatismo” al duelo ante el Estradense

La espera se le ha hecho larga a un Alondras que ha trabajado bien esta semana y que está en condiciones idóneas para afrontar la recta decisiva de la temporada. “Estamos muy bien, el ritmo de entrenamientos ha sido bueno y ahora solo falta ratificarlo en el partido”, asegura Otero, que subraya que “evidentemente este no es un encuentro más. Aquí pierdes y te vas para casa”. El hecho de haber obtenido una mejor clasificación hace que el empate también le sirva al Alondras para pasar de ronda. “Eso lo pensaremos en el último momento. El empate nos vale en el minuto 88 pero antes no podemos especular”, sentencia.

Las esperanzas de los cangueses están centradas en la buena dinámica que ha mantenido en toda la temporada, si bien Otero destaca las similitudes con el Estradense, “un equipo con el que a priori no se contaba que estuviera aquí, igual que con nosotros, que nadie esperaba que fuésemos terceros en la primera fase”. La clave, afirma el preparador de los de O Morrazo, “ha sido el buen trabajo que ha hecho el equipo en todo momento”. La única ausencia en el Alondras para mañana será la del central Brais, que está lesionado.