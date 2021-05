Un respiro antes de la gran final

El Frigoríficos del Morrazo toma aire. La victoria ante el Anaitasuna en un encuentro a vida o muerte permite a la escuadra de Nacho Moyano afrontar en las mejores condiciones anímicas posibles su duelo de mañana ante el Guadalajara, la final definitiva por la permanencia, que será finalmente a las 16.30 horas tras el último cambio de horario de la jornada. Ganar permitiría tomar tres puntos de renta con respecto a los alcarreños y luego habría que confiar en que estos no sumen los cuatro puntos que le quedarían en juego ante Sagunto y Granollers.

“Nosotros solo debemos preocuparnos de lo nuestro. La única preocupación es ganar al Guadalajara y conseguir los 22 puntos, que es lo que está en nuestra mano”, afirma el entrenador del conjunto cangués. Moyano se muestra orgulloso del carácter mostrado por los suyos ante el Anaitasuna, “porque no parecieron afectados por el palo de Nava, no tanto por la derrota sino por cómo se produjo, en un encuentro en el que fuimos superiores durante los 60 minutos”. El técnico recalca que “mantuvimos la misma intensidad y actitud de los últimos partidos, y eso es de agradecer”.

Nacho Moyano asegura que "nuestra única preocupación debe ser la de ganar al Guadalajara"

Moyano admite que la defensa está siendo la clave para un Cangas agotado en lo físico. “Estamos en la línea de las últimas semanas, teniendo en cuenta la gasolina que tenemos y cómo estamos”, afirma, antes de añadir que “lo que es innegociable es la cuestión defensiva, que volverá a ser clave para el Guadalajara”. Así, la única consigna posible para el preparador es “ir a muerte, intentar gestionar los esfuerzos para llegar al minuto 60 en las mejores condiciones posibles”. Asume que en los últimos choques “no hemos llegado demasiado bien”, pero también que en este decisivo encuentro “no nos queda otra que echar el resto y aguantar como podamos”.

El choque ante los alcarreños se ha adelantado a las 16.30 horas

El duelo del miércoles tuvo a otro protagonista, además de a la defensa, y ese no fue otro que Javi Díaz. El veterano guardameta “estuvo muy bien”, en palabras de su técnico, que lo explica en que “quizás los jugadores veteranos no necesitan tanto los entrenamientos, pero sí los partidos para coger la forma, y esta acumulación que hemos tenido le ha valido para llegar en su mejor momento”. Aunque, eso sí, recuerda que “sin el trabajo defensivo tampoco podría brillar. Una cosa va con la otra y se retroalimentan”. En este sentido también hay que destacar la labor de Baptista como defensor central tras la roja a Quintas, “una posibilidad que hemos trabajado a lo largo del año, pero que tampoco sabíamos cómo iba a salir en partido. No teníamos otra opción y Miguel dio un paso adelante”.

Lo que tiene claro Moyano es que el Cangas está haciendo un “esfuerzo titánico. Jugar cinco partidos en 14 días es una salvajada, además de la kilometrada que nos hemos metido. Estoy orgulloso de mis jugadores”.