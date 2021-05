El Frigoríficos, a dar el primer paso

Tener paciencia y estar preparado para sufrir son las dos consignas que el técnico madrileño ha dado a los suyos para poder plantar cara a los oscenses y sentar las bases de una buena vuelta a la competición. “Hay que apretar los dientes, porque los cogemos cuando tienen mucho ritmo y están muy finos, mientras que nosotros somos una incógnita”, afirma el preparador, que subraya el buen hacer de los suyos después del desconfinamiento. “Hemos entrenado bien y nuestro estado de forma no tiene nada que ver con la anterior cuarentena, pero nos falta recuperar ese punto de forma, saber cómo estamos a nivel competitivo”, manifiesta.

Martí Villoria tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta del Cangas

Moyano no tendrá bajas más allá de las de Martín y Vilanova, una vez todos sus jugadores han abandonado el obligado encierro, incluido el que dio positivo. Así las cosas, la expedición canguesa se desplazó ayer a tierras aragonesas con 16 elementos, que son los porteros Javi Díaz y Gerard Forns; los centrales Rubén, Muratovic y Brais; los laterales Ribeiro, Santi López, Gayo, Baptista y David Iglesias; los pivotes Cerqueira y Quintas; y los extremos Menduiña, Moisés, Dani Fernández y Villoria. Este último tendrá la oportunidad de disputar sus primeros minutos con la camiseta del Cangas una vez debutó el pasado fin de semana con el Automanía Luceros.

Por lo demás, la clave del éxito pasará, en buena medida, por minimizar los errores ofensivos, especialmente las pérdidas de balón. “Aquí, además de otras circunstancias, no supimos atacar bien su sistema defensivo. Y mucha parte de nuestras opciones pasará por saber hacerlo, no tener pérdidas y no regalarles goles fáciles”, sentencia Moyano. Junto a ello el Cangas tratará de recuperar un estilo basado en una agresiva defensa y en la salida veloz al contragolpe en primera y segunda oleadas. Y en ataque sus principales argumentos volverán a ser el juego colectivo con la calidad de David Iglesias y Dani Fernández como brazos ejecutores.

El Cangas deberá realizar un partido completo en defensa para frenar a una escuadra sin grandes figuras y que destaca por el juego de conjunto. “No hay nada que destacar por arriba o por abajo. Quizás no tiene jugadores de 10 pero sí muchos de 7-8”, resume Moyano, consciente de la dificultad del encuentro de esta tarde.

Nolasco ve un duelo muy duro para los suyos

El entrenador del Bada Huesca, José Francisco Nolasco, anticipa un duelo “muy duro” para los suyos en declaraciones recogidas por EFE. El técnico asegura que la necesidad del Cangas lo convierte en un rival más peligroso. “Está en el límite de la clasificación y quedan cinco jornadas para acabar la temporada. Ha hecho buenos partidos fuera de casa y también le ganó a Ademar León, por eso deberemos tener mucho cuidado”, afirma. Sobre la plantilla canguesa asegura que “es una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos con experiencia, que defiende muy bien, tanto en 6.0 como en 5.1”. Asimismo, apunta que “tiene jugadores rápidos y buen lanzamiento exterior, y penetran con facilidad”. Los oscenses defenderán el tercer puesto y la posibilidad de disputar competición europea la próxima temporada en una recta final relativamente asequible y en la que también jugarán con Puerto Sagunto, Sinfín, Anaitasuna y Logroño.