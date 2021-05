El Beluso necesita puntuar en Pasarón

La Cultural Deportiva Beluso visita esta tarde la casa el Pontevedra B (18.00 horas en el estadio de Pasarón) con la necesidad de puntuar sí o sí, para certificar con algún buen resultado la mejoría en el juego que la plantilla exhibió en las últimas jornadas. Y es que, en estos momentos, a punto de disputar la séptima jornada de esta liga exprés en Preferente Autonómica, el Beluso es el último clasificado y no ha conseguido sumar todavía ningún punto a su casillero. Con cinco tantos anotados, el gran problema del conjunto bueués está en la parcela defensiva, pues encajó ya 17 tantos en contra y es, con diferencia, el equipo más goleado de la categoría.

La CD Beluso llega a la cita de hoy después de haber perdido por 2-5 contra el Umia, a pesar de haber desplegado su mejor juego ofensivo de la temporada y de haber aguantado durante más de 50 minutos el empuje del conjunto local. El Pontevedra B es segundo con 11 puntos, pero viene de perder por 1-0 ante el líder, el Villalonga.

El entrenador del Beluso, Óscar García, está sufriendo esta temporada una gran cantidad de bajas, en buena medida por el año entero que los jugadores estuvieron sin competir. Para el duelo de hoy recupera a Rúa, pero tanto Dani Otero, como Iván, Reiriz y Quini siguen en la enfermería, por lo que no podrán integrar la convocatoria.

A esto hay que añadir la grave lesión de tobillo que sufrió Serxio, que ha dicho adiós a esta corta temporada para centrarse en su recuperación física de cara a la próxima campaña.

Cuatro choques para acabar con buen sabor de boca

En un estadio de tanto nombre como Pasarón, el Beluso aspira a sacar un resultado positivo e iniciar la recta final de la temporada con la moral alta. Y es que, contando el duelo de hoy, los bueueses tienen por delante cuatro jornadas para intentar maquillar sus números y sumar el mayor número de puntos posible, toda vez que el penúltimo clasificado del subgrupo, el Juventud Cambados, cuenta ya con 7 puntos en su casillero y será muy complicado de atrapar. La ventaja es que en esta temporada de pandemia no habrá descensos de categoría, por lo que el Beluso no asume ningún riesgo. Sin embargo, la intención de la plantilla es acabar la campaña con buen sabor de boca para pensar en la próxima temporada. Entre semana el entrenador, Óscar García, aseguró que la plantilla no está tocada y que se esfuerza en los entrenamientos para poder sumar lo antes posible sus primeros puntos.