El Beluso progresa sin puntos

El técnico de los de O Morrazo está satisfecho con el trabajo realizado por los suyos en estas semanas. ”Hay una enorme diferencia con respecto a hace un mes. Vamos cogiendo ritmo y los entrenamientos son cada vez mejores. El resto no me preocupa”, afirma. Las buenas sensaciones se trasladaron al césped en el duelo de Vilalonga. “Apostamos por una defensa de tres con carrileros y llegamos en varias ocasiones arriba, con oportunidades de Curri y Aarón, pero perdimos por detalles”, señala. Entre esos detalles a los que alude el preparador están el 1-0 anotado en un buen lanzamiento desde 30 metros y la expulsión de Íker. “Kevin paró el penalti e incluso pudimos empatar con Manufre y Aarón, pero ellos acabaron sentenciando al contragolpe”, añade.

García trata de eludir con su plantilla el argumento de que no hay descensos, “pero a veces tengo que recordarlo para pedir que se suelten un poco más en ataque, que no jueguen tensionados, porque no hay presión”. Asume que “la gente sabe que está probándose para saber si puede competir en Preferente, así que lo importante es no desmoralizarse”.

"No se trata de poner el mejor once, sino de rotar y probar a todos", afirma Óscar García

A García no le tiembla la mano a la hora de arriesgar con la juventud, porque precisamente esa es la esencia de esta Liga para el Beluso. “No se trata de poner el mejor once, sino de rotar a la gente para poder ver a todos. Quiero saber cómo compiten ante futbolistas de 30 años”. El mejor ejemplo es el de Íker, titular por delante de un Kevin más asentado en la categoría, o de otras apuestas como Manu Piñeiro. Ante el Villalonga el once inicial únicamente contaba con tres hombres con experiencia en la categoría como Aarón, Javi Nogueira y Curri. El resto o bien acababan de salir de juveniles (Borja, Manu Piñeiro, Raúl, Íker y Marcos), o tienen un año de sénior (Álex Fernández y Torres) o llegan desde la Segunda Autonómica (Vivi).

Íker se une a las bajas de Reiriz, Serxio y Dani

El capítulo de bajas continúa siendo actualidad en una Cultural Deportiva Beluso que está afrontando en cuadro esta recta inicial del campeonato en la Preferente Autonómica Sur. Aunque la enfermería se ha ido vaciando de forma progresiva, aún son tres los inquilinos de ella, a los que se ha sumado el portero Íker, si bien la ausencia de este en el partido del fin de semana será motivada a una sanción por la tarjeta roja que vio el pasado domingo ante el Villalonga. De este modo, Dani Otero continúa en el dique seco por el golpe recibido en uno de sus pies y con Reiriz también se quiere esperar hasta tener más pruebas diagnósticas. Serxio, por su parte, se está incorporando poco a poco, si bien no está recuperado de su esguince de tobillo. En el otro lado de la balanza están Aarón e Iván, integrados plenamente con el grupo. El delantero disputó todo el encuentro frente al Villalonga e Iván jugó 20 minutos sin molestias.