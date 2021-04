La última jornada de Tercera Nacional Sur y Primera Gallega Sur para el Cinania se saldó con dos empates y una contundente victoria.El representante del club cangués en Tercera Nacional Sur es el Clínica Dental Amador, que empató 3-3 con el Monteperreiro Confitería Capri. Los dos equipos encabezan la clasificación, con 34 puntos para los pontevedreses y 30 para los de Cangas. El siguiente rival será el CTM Vigo.

En el caso de la Primera Gallega Sur, el Cinania Frigoríficos del Morrazo empató también 3-3 con el Be One Ourense. En esta misma categoría el Cinania Multiservicios Contucho se impuso con un contundente 4-1 al propio Be One Ourense, que ciera la clasificación. Con estos resultados los dos conjuntos del Cinania se mantienen en mitad de la clasificación: quinto el Frigoríficos del Morrazo y sexto el Multiservicios Contucho, ambos con 17 puntos. En la próxima jornada se medirán al Redondela y al Monte Porreiro Promesas.