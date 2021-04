Fichaje exprés para el Frigoríficos del Morrazo

Formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, Martí Villoria dio el salto al Alcobendas, en donde permaneció tres temporadas. En la segunda consiguió el ascenso a la Liga Asobal aportando 73 dianas en 30 encuentros, pero en el último duelo se lesionó de gravedad en una rodilla, por lo que apenas pudo disputar un puñado de partidos en la máxima categoría. De Madrid volvió a Cataluña, donde ha jugado primero en el Sant Joan D’Espí y ahora en el Adrianenc. Ha sido internacional juvenil con España, formando parte de la misma generación que David Iglesias o que otros jugadores que se han hecho hueco en Asobal como Iván Montoya o Bernabeu.

Martí Villoria es un extremo derecho de 23 años que fue internacional juvenil

Villoria relata que cuando recibió la llamada de Nacho Moyano apuntando la necesidad de buscar un refuerzo para el extremo derecho “no me lo pensé. El Sant Martí Adrianenc se portó muy bien, no me puso ningún problema y aquí estoy para seguir las órdenes que me den”. A pesar de no estar contando para su anterior entrenador, Villoria apunta que “físicamente estoy bien. La División de Honor Plata es una categoría exigente y creo que puedo estar al ritmo de Asobal, que puedo dar la talla”. Sobre su papel en el Cangas tiene muy claro que estará para lo que se le ordene. “Si son 15 minutos jugaré 15 minutos, y si son dos jugaré dos. Aquí lo único importante es sumar puntos”, recalca.

El ya nuevo jugador del Frigoríficos es optimista con respecto a la lucha de los cangueses por la permanencia. “Creo que tenemos muchas opciones de mantener la categoría. El equipo viene de una racha positiva, aunque la derrota de Sinfín fue un varapalo. Pero ves el partido que se hizo contra el Ademar y fue un show”, señala, dejando muy claro que ha seguido a un Cangas en el que no se sentirá extraño. Y es que además de haber coincidido con David Iglesias en la selección española juvenil también compartió vestuario con Santi López en Alcobendas y conoce tanto a Gerard Forns como a Dani Fernández.

Villoria firma por lo que resta de temporada, por lo que tendrá la oportunidad de disputar siete encuentros en la Asobal, si bien en función de su rendimiento se valoraría una posible continuidad. En Sagunto podría disponer de sus primeros minutos.

Un especialista defensivo con velocidad en el contragolpe

Con las lógicas dudas sobre su capacidad para adaptarse con rapidez a la exigencia de la Liga Asobal, las referencias que maneja el club cangués de su nueva incorporación son muy positivas, tanto a nivel humano como en el aspecto deportivo. Nacho Moyano, que ya conocía al jugador de su estancia en Madrid, apunta que es “bastante completo, es un muy buen defensor y es rápido para salir al contragolpe”, además de contar con calidad en la finalización, algo que ahora deberá adaptar a la máxima categoría. La incorporación de Villoria permitirá disponer de un recambio para un Adrián Menduiña que se había quedado como único ocupante de esa demarcación, con los descansos que podía darle puntualmente Martín Gayo. El canterano, además, no estaba encontrándose en su mejor momento en los últimos partidos.

El duelo ante el Puerto Sagunto será el domingo

Frigoríficos del Morrazo y Fertiberia Puerto Sagunto jugarán su choque de la próxima jornada el domingo a partir de las 17 horas en el polideportivo municipal de la ciudad levantina. El duelo ha sido uno de los seleccionados para ser retransmitido en directo a través de la aplicación de LaLiga Sports TV, por lo que, por segunda semana consecutiva, las cámaras serán testigo de las evoluciones de la escuadra que dirige Nacho Moyano. Asimismo, también se ha dado a conocer la designación arbitral para este choque. La pareja elegida será la formada por Roland Sánchez Bordetas y Enric Escoda Pérez. Curiosamente los catalanes también dirigieron el partido de la primera vuelta entre estas dos escuadras, disputado a puerta cerrada el pasado mes de febrero en el pabellón Pablo Herbello de Bueu.

Dos victorias en siete visitas, el precedente

Otro argumento que invita al optimismo en el trascendental encuentro de este fin de semana es que el Frigoríficos del Morrazo ya sabe lo que es ganar en el pabellón municipal Internúcleos de Puerto Sagunto. Los cangueses han visitado en siete ocasiones el polideportivo saguntino con un balance global de dos triunfos y cinco derrotas. El Cangas se impuso en dos temporadas consecutivas. En la 2014-2015 venció 24-27 y un año más tarde volvería a hacerlo por 29-30 en una campaña en la que los hombres entonces entrenados por Víctor García, “Pillo”, acabarían quintos. En el resto de años tocaron derrotas: 30-29 en la 2012-2013; 33-27 en la 2013-2014; 27-23 en la 2016-2017; 31-26 en la 2017-2018; y 28-27 en la 2019-2020.