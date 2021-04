Romper su maleficio y dar un paso decisivo en su carrera hacia la salvación. Ese es el doble objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el encuentro que esta tarde (17 horas, pabellón La Albericia, con el arbitraje de los aragoneses Peñaranda Ortega y Yagüe Moros, y retransmitido por la aplicación LaLigaSportsTV) afronta ante el Liberbank Sinfín. El choque será una nueva final por la permanencia, si bien los cangueses llegan a ella con la tranquilidad que da haber encadenado dos triunfos consecutivos ante Cisne y Ademar y encontrarse en un momento óptimo de juego.

“A mí no me gusta utilizar lo de finales, pero sí somos conscientes de lo que hay en juego. Es un partido fundamental para los dos, aunque nuestra racha le permite quitar dramatismo”, reflexiona Nacho Moyano, que añade que “todos esperamos que salga cara, es el momento idóneo para que sea así”. La clasificación no engaña, con el Cangas sumando 16 puntos fuera de los puestos de descenso, pero con solo dos de renta (y un partido más disputado) sobre su rival de hoy, que sí está en las cuatro últimas plazas. Ganar supondría un alivio notable para los de O Morrazo, que podrían alejarse un poco del peligro. Perder volvería a equilibrar las fuerzas, pero cediendo el golaverage, ya que los cántabros se impusieron en el encuentro de la primera vuelta jugado en O Gatañal (23-26).

El técnico es optimista después de una buena semana de entrenamientos, en la línea de prácticamente todo el año y especialmente de este 2021. “La gente está muy enchufada a todos los niveles. Al margen de los resultados, que siempre ayudan, estamos en el mejor momento”, subraya. A ello contribuye el hecho de que Moyano parece haber encontrado un bloque titular, con un siete que puede recitarse tanto en ataque como en defensa, independientemente de que desde el banquillo lleguen aportaciones importantes. “Era algo que nos faltaba, encontrar a un equipo que estuviese más en forma. Ahora la estructura ofensiva y defensiva está bastante clara, y las rotaciones también”, señala, “lo que no quita que un día haya algún jugador que esté mejor y acabe disputando muchos minutos”.

Defensivamente la solidez que dan en el centro Cerqueira y Quintas ha sido notable, con un sistema que añade ahora la recuperación de balones y el contragolpe como armas añadidas. Bajo palos Javi Díaz también ha recuperado el tono y en ataque la buena circulación de balón y el liderazgo de hombres como David Iglesias o Dani Fernández se está haciendo notar.

Enfrente estará un cuadro cántabro del que Moyano destaca su juego colectivo. “Son de los equipos más trabajados tanto en defensa como en ataque, y eso redunda en el gran rendimiento de la plantilla”, señala Moyano, antes de apuntar que “cuentan con un siete muy bueno, con las cosas muy claras”. Y dentro del mismo destaca la sapiencia de Nacho Vallés, director de juego y segundo máximo goleador del campeonato. Zungri, Dimitrievski y Xavi Castro completan una primera línea dinámica y en el pivote Lon aporta capacidad de desmarque.

La expedición canguesa llegó ayer a tierras cántabras, en donde realizó un último entrenamiento. La lista está compuesta por los metas Javi Díaz y Gerard Forns; los centrales Rubén, Brais y Muratovic; los laterales David Iglesias, Ribeiro, Baptista, Gayo y Santi López; los pivotes Cerqueira y Quintas; y los extremos Moisés, Dani Fernández y Menduiña.