El Bueu, con los fichajes de Edu Alonso, Abel y Carlos Veloso, prepara su debut

Tres altas y otras tantas bajas han perfilado la plantilla de un Bueu Atlético que, tras el aplazamiento de su partido la semana pasada ante el Tejina La Laguna, afronta este fin de semana su estreno en la Primera Nacional. La escuadra que dirige Moncho Curra ha confirmado las incorporaciones del meta Edu Alonso, que ya vistiera la camiseta morracense, y el regreso de un canterano como el lateral Abel Diz. El tercero en liza ha sido Carlos Veloso, especialista defensivo y jugador universal en ataque con pasado en el Cangas. Por contra, han salido Lluque, Torres y Manuel Cruz.

"No va a llegar nadie más. Tal y como están las cosas no queremos meter a nadie más en el grupo", señala el técnico, en referencia al "equipo burbuja" que se ha propuesto hacer este año. La llegada de Veloso le dará solidez al entramado defensivo. "Es una buena incorporación ahí y en ataque es un buen pivote, pero es una posición en la que ya tenemos gente", dice el técnico. Será una campaña atípica, asume Moncho, que añade que "tendremos que ir partido a partido porque no sabemos cómo acabaremos jugando, cuántos aplazamientos habrá... Esto va a ser un poco caótico". A esa incertidumbre se une el hecho de no haber podido disputar amistosos por las restricciones en la comunidad autónoma. "Habrá que apechugar cuando empiece esto", subraya.

La plantilla estará compuesta por 15 efectivos, que son los metas Kustov, Risi y Edu; los primeras líneas Mauro, Roque, Brais, Abel, Couso y Meira; los pivotes David, Eloy y Veloso; y los extremos José López, Carlos Martínez y Andrés.