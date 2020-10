El Bueu Atlético pide aplazar su duelo de mañana ante el Tejina

El Bueu Atlético ha solicitado a la Real Federación Española de Balonmano el aplazamiento del partido que debe disputar mañana ante el Tejina La Laguna en tierras canarias, correspondiente a la jornada inaugural en la Primera Nacional de balonmano. El club que preside Manuel Castro ha presentado un escrito en el que argumenta la presencia de tres jugadores de la primera plantilla con síntomas compatibles con lo que podría ser coronavirus (fiebre y tos seca), y la imposibilidad de conseguir vuelos hasta Tenerife, después de que se le cancelase el que tenía contratado desde el pasado mes de julio. La respuesta de la Federación ha sido la de solicitar más información y recordar que para que se pueda proceder a la suspensión debe haber más de cinco positivos o bien que se haya decretado el confinamiento del equipo.

Desde la directiva de la entidad buenense se asegura que la intención es hacer todo lo posible para poder ir a Canarias, pero siempre y cuando se haga en unas condiciones óptimas de seguridad. Y ahora mismo las incertidumbres son mayores que las certezas. La reserva hecha el 27 de julio de vuelo y hotel ha sido cancelada y por el momento el club no tiene un vuelo alternativo que le permita llegar al partido (el ofrecido por la compañía es para el día siguiente del choque).

Tampoco se podrá acudir al hotel previsto, ya que ha cerrado, y la alternativa es otro complejo en el norte de la isla, muy alejado del pabellón de juego.

Las gestiones realizadas por el club no han dado fruto, ya que el único vuelo disponible sería uno con escala en Barcelona, y que supondría unos 400 euros por miembro de la expedición, una cantidad del todo punto inasumible para la entidad.

El Bueu Atlético solicita al Comité de Competición o en su defecto a la Federación Española (RFEBM) que en caso de no acceder al aplazamiento se remita una declaración responsable eximiendo de toda responsabilidad al club "por cualquier daño o perjuicio ocasionado, incluso a terceros", derivados de lo expuesto en su petición de aplazamiento. Asimismo, se pide que en esta declaración responsable la Federación Española asuma todos los gastos que se pudieran generar en el caso de una hipotética cuarentena del equipo de O Morrazo en Tenerife. Y es que ese es uno de los mayores miedos no solo del Bueu Atlético sino de otros clubes gallegos de la categoría, el que puedan tener que quedar confinados dos semanas en alguna de sus visitas a las islas. Eso supondría no solo un gasto brutal para las humildes economías de los equipos, sino también un enorme perjuicio para unos jugadores que no son profesionales y que no podrían atender a sus obligaciones laborales o de estudios.