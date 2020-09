El Cangas supera un nuevo test y ya piensa en el Puente Genil

El Frigoríficos del Morrazo apura la preparación de su duelo ante el Villa de Aranda una vez despejada la sombra de un posible confinamiento por el positivo por coronavirus de un jugador del Aranda, su último rival. El club cangués no tendrá que someterse a la cuarentena, habida cuenta de que según los protocolos del Sergas no se considera que haya existido contacto estrecho con el afectado (más de 15 minutos de contacto continuado a una distancia de menos de dos metros y sin mascarilla, circunstancias que no se dan en el balonmano). Además, jugadores y técnicos se sometieron a un test serológico el pasado lunes, con resultados negativos, y volvieron a hacerlo ayer, con idénticos resultados, amén de que nadie tiene sintomatología compatible con la Covid-19.

"Está siendo una semana atípica, en la que hemos estado a la expectativa, aunque al final nos hemos centrado en prepararnos para jugar, porque es lo que pensamos que va a suceder", señala el entrenador del cuadro cangués, Nacho Moyano, contento, no obstante, "porque el equipo ha entrenado muy bien". El aspecto mental será fundamental en una temporada atípica en la que estos sobresaltos se repetirán cada cierto periodo. De hecho ayer se suspendió el choque entre el Bada Huesca y el Benidorm por haber varios jugadores del cuadro levantino con coronavirus, lo que les obligará a hacer cuarentena. El Ciudad de Logroño ya lleva confinado días por una circunstancia similar.

"Este año será muy importante ser fuertes mentalmente. Hay que hacer nuestro trabajo, lo que nos toca, y no pensar en nada más", afirma el preparador madrileño. Y es que los aplazamientos de partidos harán que la clasificación de la Liga Sacyr Asobal tenga un carácter más provisional que nunca semana tras semana, en una competición más comprimida de lo habitual y que tendrá hasta cuatro descensos.

Mientras, el Cangas intentará sumar el que sería su primer triunfo de la temporada y reforzar con un buen resultado las sensaciones que ofreció ante el Villa de Aranda el pasado fin de semana. La cita será mañana a partir de las 17 horas en el pabellón de O Gatañal.