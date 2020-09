Bueu y Luceros se niegan a viajar a Canarias

La polémica está servida de cara al inicio de la Primera Nacional de balonmano. Y es que 11 de los 12 clubes gallegos de la categoría han emitido un comunicado manifestando su intención de no realizar los viajes de larga distancia establecidos en el calendario de competición, refiriéndose sobre todo a los de Canarias, pues cuatro equipos del grupo son de estas islas. En la rebelión juegan un papel importante y activo los dos clubes de O Morrazo -el Bueu Atlético y el Automanía Luceros- que además tendrían que visitar las Canarias en la primera y segunda jornada respectivamente.

La razón de esta negativa a viajar está en el temor al Covid-19 además del daño económico que causaría a estos clubs una cancelación de un vuelo o un confinamiento en Canarias por un caso positivo o un brote. "El incremento de casos en Canarias se junta con el hecho de que ese viaje se tiene que realizar en avión con otros pasajeros. Nuestros jugadores no son profesionales y un positivo con la consiguiente cuarentena puede poner en riesgo sus trabajos", explica el presidente del Luceros de Cangas, Óscar Fernández.

A comienzos de septiembre, tras una reunión de los clubes gallegos, se ofreció a la Federación Española que revise el sistema de competición e incluso se le propuso la creación de microgrupos y dos fases de liga, de forma que en los primeros meses se eviten los viajes a Canarias. "No obtuvimos respuesta, solo reparos comunicados a la Federación Gallega", explican tanto el responsable del Luceros como el directivo del Bueu Atlético Salva de la Torre, que participó en la reunión. Se quejan de que la Federación Española no les aporte soluciones "mientras nos reduce el fondo de compensación por viajes de larga distancia pasando a cubrir solo el transporte y no la estancia. Mientras tanto, nos sube las cuotas para este fondo. Parece que la Federación solo funciona con nosotros como recaudadora de impuestos", critican desde los clubes de la comarca.

Ante la ausencia de respuesta, esta misma semana se volvieron a reunir con un comunicado conjunto de Primera Nacional masculina y División de Honor Plata femenina. Solo se desmarcó de la protesta el Reconquista de Vigo.

Además de volver a exigir "que se nos ofrezcan soluciones o medidas que nos permitan comenzar la competición con las mayores garantías sanitarias y de viabilidad económica", recuerdan que varios clubs todavía no han resuelto los problemas económicos derivados de la suspensión de las competiciones de la pasada temporada. El Bueu Atlético, sin ir más lejos, trata de recuperar por vía judicial los gastos del viaje contratado para la jornada que se iba a disputar antes de la convocatoria del Estado de Alarma.

Los bueuenses deberían iniciar la temporada, el 3 de octubre, en casa del Tejina, en Tenerife. En la segunda jornada el Luceros debería visitar al Lanzarote. Ninguno de los dos está dispuesto a realizar estos viajes en avión.