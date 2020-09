Pombo y Carró, únicas llegadas en una escuadra completamente gallega

La senda marcada en su momento por el Balonmán Cangas, focalizando su mirada en la cantera y en un mercado autonómico, marcó una tendencia a la que no fueron ajenos otras escuadras del entorno. Hoy el Cisne representa una de esas extrañas apuestas por lo autóctono, con una plantilla integrada únicamente por jugadores nacidos en Galicia, una singularidad casi de otra época.

El equipo que dirige Jabato, y que cuenta con un cangués como Marcos Otero, "Quiños", como ayudante, no se ha vuelto loco con su histórico e inesperado ascenso a la Asobal. Su prioridad ha sido la de mantener el bloque y apuntalarlo únicamente con un par de oportunidades de mercado que también proceden de Galicia, el pivote Carró -ex de Teucro y Huesca- y el zurdo Carlos Pombo. El primero de ellos, sin embargo, no participará hasta la segunda vuelta del campeonato al haber sido operado de su hombro izquierdo.

De este modo, el cuadro pontevedrés no diferirá en exceso del que brilló el año pasado en la División de Honor Plata. En sus filas está un ex del Cangas como David Chapela, cómodo en una primera línea que cuenta con dos centrales dinámicos como Preciado y Álex Chan, un lanzador como Gayoso y un buen jugador de equipo como Andrés Sánchez. En portería se mantienen Juan Novas y un veterano como Villamarín, mientras que la posición de pivote cuenta con el prometedor Dani Ramos junto a Calvo, Simón y Conde. En los extremos Vázquez es la referencia y lo acompañan Picallo, Leiras y Dani López. El futuro está asegurado en los Carlos Álvarez, Pablo González o Virulegio.