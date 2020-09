Tirán y Samertolaméu, fuera de la final

No hubo sorpresa y tanto Tirán Pereira como Samertolaméu Oversea no estarán el domingo en la Bandera de La Concha. La única representante gallega será Cabo, que sí cumplió los pronósticos y se coló entre las siete tripulaciones elegidas para competir con la anfitriona La Donostiarra en la prueba reina del banco fijo. Las tripulaciones moañesas fueron decimotercera y decimocuarta, lejos del corte marcado por Zarautz, quien, a la postre, será uno de sus rivales en el playoff de ascenso a la Liga ACT. Los guipuzcoanos hicieron una demostración de poderío y protagonizaron la machada de una jornada que dejó fuera a candidatos como Ondárroa o Lekittarra, con una mejor clasificación en la Liga Euskolabel.

Ni azules ni verdes quemaron sus naves, tal y como dejaron entrever sus técnicos en la previa. El horizonte de ambos clubes está en intentar el regreso a la Liga ACT y todos los esfuerzos van orientados ahí. Competir en Donosti es un premio y una ilusión para los remeros, pero no podía ser una hipoteca a una preparación muy enfocada hacia el playoff. Ambos completaron un primer largo digno y cedieron algo más de tiempo en el segundo. Las bajas también pudieron haber hecho algo de mella en su rendimiento. Y tampoco las condiciones del mar ayudaron en exceso, muy plano y asombrosamente con escasa ola, allanando el terreno para los equipos más poderosos, aquellos que imponen unos vatios de los que ni Tirán ni Meira disponen a día de hoy.

Quizás lo que podría resultar más inquietante fueron las diferencias con respecto a sus futuros rivales de playoff. Zarautz se mostró superior, como corresponde a un equipo que a pesar de disputar la promoción cosechó 63 puntos en la ACT. Habrá que ver cómo le puede sentar a su preparación afrontar dos regatas tan duras como las que se le plantearán en La Concha. Pedreña perdió 17 segundos con respecto a los vascos y San Pedro algo más de 21. Meira perdió 27 y Tirán 31. Eso sí, como se encargaron de recordar tanto Benjamín Vázquez como Dani Pérez, las referencias que se toman en la Clasificatoria son muy poco fiables, por tratarse de una regata muy particular.

"Nuestra idea era probar cosas y ver cómo estaban los demás de cara al playoff, y en ese sentido ha sido una buena regata", asegura Pérez, que resta importancia a las diferencias "No sé qué están haciendo los demás, pero sí cómo estamos trabajando nosotros, y esto entra dentro de lo normal", explica. Los diez segundos perdidos con Pedreña "no son preocupantes, porque influyen el viaje o las cargas de entrenamiento". Respecto a Zarautz asegura tener dudas sobre si le beneficiará disputar La Concha o no, habida cuenta de que puede alterar su preparación.

En cambio Benjamín Vázquez no se mostró muy satisfecho con el rendimiento de los suyos. "Hemos tenido un mal día, pagado las bajas y los cambios no nos han resultado", afirma. Eso sí, apunta que las diferencias con respecto a los rivales de playoff no son excesivas. Sobre las condiciones de mar señala que "inicialmente había mejores condiciones y eso benefició a Zarautz, pero luego se puso feo de viento, con rachas laterales que eran incómodas para remar".

Tanto los de O Con como los de Meira tenían previsto pernoctar en tierras vascas y hoy mismo emprenderán viaje de regreso a Moaña para preparar el playoff en casa.

Clasificación: 1. Ziérbena Bahías de Bizkaia, 19:45,18; 2. Orio, 19:49,06; 3. Hondarribia, 19:49,94; 4. Santurtzi, 19:58,24; 5. Urdaibai, 19:59,56. 6. Cabo, 20:06,64; 7. Zarautz Babyauto, 20:16,94; 8. Ondárroa, 20:19, 26; 9. Ares, 20:26,76; 10. Lekittarra, 20:30,54; 11. Pedreña, 20:34,50; 12. San Pedro, 20:38,52. 13. Samertolaméu Oversea, 20:44,46; 14. Tirán Pereira, 20:48,36; 15. Kaiku, 20:48,88; 16. San Juan, 21:04,78; 17. Deusto, 21:04,92; 18. Getaria, 21:10,12; 19. Zumaia, 21:12,92; 20. Mutriku, 21:38,88. 21. Hibaika, 22.:20,52.