Tirán sucumbe a una regata efímera

No pudo ser. El sueño de la Sociedad Deportiva Tirán Pereira de estar en la final de la Bandera de La Concha se esfumó ayer en aguas de San Sebastián en una Clasificatoria tan atípica por la ausencia de público como lo será la propia prueba reina del remo en banco fijo los dos próximos fines de semana. Las moañesas sucumbieron a una regata veloz, intensa, con un formato de dos largos al que no están acostumbradas -en la Liga Gallega compiten sobre cuatro largos- y que acabó también con las esperanzas de los otros dos representantes gallegos, Chapela, y, sobre todo, Cabo de Cruz, que partía como una de las tripulaciones con serias opciones de entrar entre las siete elegidas.

No hubo siquiera margen para la sorpresa, ya que al paso por la ciaboga los tiempos ya dejaban claro quiénes iban a ser los favoritos. Hibaika marcaba entonces el corte en 6 minutos y tres segundos, con Tirán a veinte segundos, Chapela a 31 y Cabo a 9. Demasiada renta para poder voltear la situación. No se hizo y La Donostiarra estará acompañada el domingo de Orio, Tolosaldea, Arraún Lagunak, Zumaia, Hondarribia, San Juan e Hibaika.

Jacobo Currás, técnico de las de O Con aseguró que "no hemos hecho una mala regata, aunque tampoco ha sido la mejor" y achacó principalmente al formato de competición el rendimiento de las suyas, que venían con la vitola de haber sido segundas en la Liga Gallega. "Seguramente nos perjudicó este estilo de regatas, con solo dos largos. Y no solo nos ha pasado a nosotros, sino también a Cabo, que anda muy bien", comenta. Para el preparador no hubo grandes sorpresas en la Clasificatoria. La única, a su juicio, fue el buen rendimiento de San Juan, que se coló en la sexta plaza. El otro elemento destacado fue el hecho de vivir una Clasificatoria atípica, sin público. "Lo bonito de esta regata es el ambiente, sentir el calor de la gente que te apoya, y este año es cierto que lo echamos en falta", subraya.

Las féminas de Tirán se quedarán en Euskadi hoy y su futuro dependerá de lo que haga hoy el equipo masculino en su Clasificatoria. Si pasa a la final las remeras se quedarán hasta el domingo, y si no, ambas tripulaciones regresarán a Moaña en la jornada del viernes.

Clasificación: 1. Orio, 11.08:82; 2. Tolosaldea, 11.17:69; 3. Arraún Lagunak, 11.21:14; 4. Zumaia, 11.28.29; 5. Hondarribia, 11.28.72; 6. San Juan, 11.33:64; 7. Hibaika, 11.38.07; 8. Ondárroa, 11.44:16; 9. Cabo, 11.47.93; 10. Isuntza, 11.49.36; 11. Lutxana, 11.56.88; 12. Tirán Pereira, 12.02:00; 13. Chapela, 12.19:47.